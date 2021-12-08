شاهد .. اتفرج .. ابنة سلطان الطرب ( جورج وسوف ) تسحر الجمهور بجمالها الفريد في أول ظهور لها نسخة من والدها!.

انت الان تتابع خبر اتفرج .. ابنة سلطان الطرب ( جورج وسوف ) تسحر الجمهور بجمالها الفريد في أول ظهور لها نسخة من والدها!. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت ندى زيدان بطلة سباقات الراليات صوراً جديدة لابنتها عيون من الفنان السوري جورج وسوف، عبر حساباتها على شبكات التواصل الإجتماعي.

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وأوضحت صور الإحتفال بانتهاء العام الدراسي، الشبه الكبير بين "أبو وديع" وابنته الصغرى مع بلوغها عامها الرابع.

وكان "سلطان الطرب" تزوج من زيدان في عام 2014، ورُزِقَ منها بعيون في عام 2015، قبل أن ينفصلا.

ولوسوف 3 أبناء من زوجته الأولى شاليمار، وهم وديع، حاتم وجورج جونيور.

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