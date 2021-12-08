شاهد .. لن تصدق.. هذه الفنانة المشهورة رفض الفنان المصري (حسن رداد ) العمل معها!

انت الان تتابع خبر لن تصدق.. هذه الفنانة المشهورة رفض الفنان المصري (حسن رداد ) العمل معها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صرّح الفنان حسن الرداد عن علاقته بالفنانة ياسمين عبد العزيز، والشائعات التي تم تداولها حوله وذلك باتهامه بوجود خلافات بينهما، منعتهما من العمل سويا من جديد.

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وخلال لقاءه ببرنامج تلفزيوني: نفى الفنان حسن الرداد ما تردد بشأن الخلافات بينه وبين الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدًا أن كل هذه الأنباء مجرد شائعات، ليس لها أساس من الصحة، مضيفًا أنه مثل مع «ياسمين» فيلمين يحبهما كثيرًا، ولكن أساس تلك الشائعات أنهما لم يتعاونا بعد آخر عمل منذ عدة سنوات.

وأكد الرداد الأنباء التي تداولت عن أن هناك فنانة لا يقبل التعاون معها ولكنه رفض الافصاح عن اسمها.

وأضاف «حسن» أنه لم يقم بالمحاولة مسبقا هو وزوجته إيمي سمير غانم أن يسيرا على خطى شويكار وفؤاد المهندس كثنائي فني ناجح، ويؤكد أن النجاح كبر لدرجة أن كل الصناع كانوا يطلبوهما سويًا.

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