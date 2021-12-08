شاهد .. اتفرج.. ابنة النجمة دنيا سمير غانم تخطف وتسحر الأنظار في أول ظهور لها بجمالها الطفولي ومتابعون: شبه جدتها!

انت الان تتابع خبر اتفرج.. ابنة النجمة دنيا سمير غانم تخطف وتسحر الأنظار في أول ظهور لها بجمالها الطفولي ومتابعون: شبه جدتها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/08 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور النادرة للطفلة كايلا رضوان ابنة الإعلامي رامي رضوان والفنانة دنيا سمير غانم

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نجلة الفنان الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز، مشيدين بجمالها وملامحها البريئة.

ابنة دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أول ظهور لها

حيث ظهرت كايلا في كل الصور وهي طفلة برفقة والدتها، وأخر صورة كانت خلال حفل خالتها الفنانة إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد الذي أقيم منذ سنوات عديدة في الجونة.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور مع الصور المنشورة وحصلت على ألاف الإعجابات خلال وقت قصير، وأنهالت التعليقات على الصور التي تشيد بجمالها وبراءتها مثل والدتها وجدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.



وجاءت التعليقات كالأتي:”قمر زي مامتها، شبه جدتها أوي الله يرحمها، فيكي من تيتا كتير الله يرحمها”.



وفاة الفنانة دلال عبد العزيز جدير بالذكر، أن الإعلامي رامي رضوان كان قد وجه رسالة مؤثرة عن والدة زوجته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز التي توفت صباح منذ أيام قليلة ماضية عن 61 عاما.

ونشر رضوان، عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك وكتب: «حسكم بالدنيا يا حبايبي.. مش عارف الدنيا هتكون عاملة إزاي منغيركم وطيبيتكم وروحكم الحلوه وضحكتكم وجمالكم».



وتابع :«الدنيا هتفقد كتير من حلاوتها بعد رحيلكم. ويا بخت أهل الجنة بكما.. وإلى (حبيب قلبي) زي ما كنا بنادي بعض هي وأنا.. والله مالاقي كلام أعبر به عن حزن فراقك. مفيش كلام يكفي».

وأختتم رضوان: «يا بخت اللي أهلهم زيكم.. ويا بخت اللي يناسب زيكم…هتوحشوني قوي وحاجات كتيييير فقدت طعمها بعد رحيلكم». واختتم :«اللهم اجعل مثواهما الجنة في مرتبة النبيين والصديقين والشهداء يا رب».

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