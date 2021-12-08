شاهد .. الفنانة المصرية (نبيلة عبيد) تكشف المستور وتقول :هذا ما كان يحمله سمير غانم دائماً إلى البيت التي نسكن فيها .. لن تصدق ذلك!

انت الان تتابع خبر الفنانة المصرية (نبيلة عبيد) تكشف المستور وتقول :هذا ما كان يحمله سمير غانم دائماً إلى البيت التي نسكن فيها .. لن تصدق ذلك! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المواقف الإنسانية التي كشفت عنه الفنانة القديرة نبيلة عبيد عن للفنان الراحل سمير غانم الذي سكنت معه في نفس العمارة منذ سنوات طويلة.

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حيث أكدت الفنانة نبيلة عبيد بأن الفنان الراحل كان يحب الخير جدا لدرجة كبيرة، وروت أنها كانت ترى بعضا من الأشخاص يترددون على العقار الذي يسكنان فيه، ليقدم لهم بعض المساعدات الإنسانية.

وقالت أن سمير غانم كان صديقها منذ سنوات طويلة، حيث شاركها فى فيلم “وسقطت في بحر العسل”، لتجمعهما صداقة بعد ذلك، وقد كانت حريصة على حضور مسرحياته بشكل دائم، بالإضافة إلى الجلسات التي كانت تجمعهما من حين لآخر، مؤكدة أنه كان شخصا ودودا، ويعطي كل النصائح بـ"خفة ظل".

وأكد حارس العقار الذي سكن به النجم الكبير الراحل سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز أن النجم الراحل كان يحمل كشفا به أسماء عشرات الأشخاص المحتاجين، ويمنح لهم كل شهر مبلغا من المال، وأنه في بداية كل شهر يحضر عدد كبير من هؤلاء الأشخاص ويقفون على باب المنزل في انتظار الحصول على المساعدة الشهرية التي يمنحها لهم الفنان الراحل.37932821