شاهد .. اتفرج .. حادث مأساوي يتعرض له (اياد) نجل مالك قناة طيور الجنة خالد مقداد وجمهوره قلق عليه بشدة (فيديو)

انت الان تتابع خبر اتفرج .. حادث مأساوي يتعرض له (اياد) نجل مالك قناة طيور الجنة خالد مقداد وجمهوره قلق عليه بشدة (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في حادث محزن، تعرض نجم قناة "​طيور الجنة​" إياد مقداد نجل ​خالد مقداد​ لكسر في رجله.

وقد نشرت العائلة فيديو وثّق توصيل ابنه الى المدرسة ومساعدة شقيقه جاد له، كما أظهر الفيديو زيارة الوليد مقداد برفقة زوجته نور غسان الى منزل العائلة، وبحوزتهم هدية لـ إياد عبارة عن دفاتر وأقلام تلوين.هذا وتمنّى عدد كبير من المتابعين الصحة والسلامة لـ إياد.76531851

وفي وقت سابق جمع خالد مقداد وزوجته مروة حماد تحدي مؤخرا، اذ فازت عليه ونالت مبلغ 65 دولار تقريبا.

وبخصوص جولة عصومي ووليد فقد اكتسبها الأخير الا انه ربح مبلغا زهيدا جدا، وكأنه مزحة.

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