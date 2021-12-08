شاهد .. كم تبلغ ثروة رامز جلال .. ومن هي زوجته الثانية التي أخفاها عن الإعلام بسبب جمالها المبهر ؟ تفاصيل وأرقام خيالية لن تتوقعها!

انت الان تتابع خبر كم تبلغ ثروة رامز جلال .. ومن هي زوجته الثانية التي أخفاها عن الإعلام بسبب جمالها المبهر ؟ تفاصيل وأرقام خيالية لن تتوقعها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إسمه في سجل الكبار، وخلال العشر سنوات الأخيرة لمع إسمه بشكل بارز من خلال برامج المقالب التي يقدمها كل موسم رمضاني ويستضيف فيها المع نجوم الفن في الوطن العربي والعالم.

وبالتزامن مع الشهرة الواسعة التي يحققها رامز جلال، يتسائل الكثير عن حجم الثروة التي أستطاع رامز جلال تحقيقها من خلال أعماله الفنية والإعلامية.وفي هذا التقرير سنكشف تفاصيل من حياة رامز جلال، وحجم ثروته وفق آخر الإحصائيات.59956724

ثروة رامز جلال:

يعد رامز جلال من أغنى الممثليين المصرين بعد عادل إمام وأحمد السقا، وتقدر ثروته بحسب احصائيات 2020 حوالي 250 مليون جنية، أي ربع مليار جينيه مصري، وهو ما يعادل 16 مليون دولار أمريكي.

من هو رامز جلال؟

رامز جلال هو ابن المخرج المسرحي الراحل جلال توفيق ، وأخ للفنان ياسر جلال بدأ دراسته في مدرسة قصر الطفل الابتدائية ثم انتقل إلى مدرسة الأورمان الإعدادية ، وفي المرحلة الثانوية انتقل إلى مدرسة الجيزة الثانوية بعد انتهاء أيام المدرسة >قرر رامز الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج وهذا بسبب حبه الكبير لفن التمثيل الذي عاش في داخله منذ صغره بسبب ذهابه المتكرر مع والده إلى المسرح أثناء البروفات ، مع أحمد السقا ، أحمد حلمي ، محمد سعد ، مجدي کامل ، منال عفيفي ، منال سلامة ، وأيمن عزب ، كانوا نفس دفعة رامز جلال. وبعد المعهد التحق رامز بالجيش وكان في قيادة سلاح المشاة.

حياة رامز جلال الفنية:

أول عمل قام به رامز كان أثناء دراسته بالمعهد وكان ذلك في مسرحية " جوز ولوز" بطولة أحمد بدير ، عايدة رياض ، سعاد نصر ، حسن حسني اشترك في بداياته في عدة أدوار ثانوية منها سهرة تلفزيونية بعنوان " الرجل الطيب " ثم مسلسل " ناس ولاد ناس " ثم " الوعد الحق " و " القضاء في الإسلام " ثم " أنت لست زوجي"

غاب رامز عن الساحة فترة، ثم عاد في مسلسل " حياة الجوهري " ويعتبر هذا المسلسل بمثابة نقلة لرامز فهو الذي عرف الناس به كان هذا المسلسل بطولة الفنانة يسرا والفنان مصطفى فهمي ومن إخراج وائل عبد الله.

اشترك رامز في أدوار كثيرة في مسلسلات التلفزيون " ألف ليلة وليلة" " رد قلبي " في انتظار العمر " وغيرها.

قدم رامز مسرحية واحدة مع الفنان أحمد آدم ، والفنان صلاح عبد الله ( وهي سرقوا عبده " وكانت من إخراج محسن حلمي وللأطفال قدم مسرحية بعنوان الشبكة المسحورة مع سحر نوح وأحمد سلامة ومن إخراج د . سامي عبد الحليم .

أول فيلم شارك فيه كان فيلم " 55 إسعاف " مع محمد سعد و أحمد حلمي و غادة عادل ومن إخراج مجدي الهواري ، وبالرغم من أن الدور كان صغيرة ، إلا أن رامز استطاع لفت الأنظار إليه ثم توالت الأفلام ، وقدم " ميدو مشاكل " مع أحمد حلمي وشيرين عبد الوهاب ومن إخراج محمد النجار ، ثم " الباشا تلميذ " مع كريم عبد العزيز ومن إخراج وائل إحسان ثم قدم فيلم " حبك نار " مع مصطفى قمر ومن إخراج إيهاب راضي ثم انطلق السماء النجومية.

زوجة رامز جلال الثانية التي يخفيها عن الإعلام :

يعد الفنان رامز جلال واحد من الفنانين الذين يخفون زوجاتهم عن الإعلام دائما ، إلا أنه كان متداول صورا له خلال السنوات الماضية عنه هو مع زوجته الأولى ، والتي تعد فنانة زميله له تدعى غادة الشريف والتي كانت فنانة مغمورة في البداية إلا أنها اشتهرت بشكل كبير فيما بعد.

أما زوجة الفنان رامز جلال الثانية ، فلم يكن أحد يعرف عنها أي شيء حتى كشفت عنها الإعلامية الكويتية ، والتي نشرت صورة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات « انستجرام » ، لرامز جلال برفقة زوجته ، والتي لاقت تفاعلا إيجابيا من الجماهير بشكل كبير خاصة أنها بدت جميلة جدا.59956724