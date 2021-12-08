شاهد .. الفنانة نادين نجيم تظهر بقميص النوم تخطت حدود الجراءه بدون ملابس داخلية والمتابعين يعلقون : كريمة بالقشطة

انت الان تتابع خبر الفنانة نادين نجيم تظهر بقميص النوم تخطت حدود الجراءه بدون ملابس داخلية والمتابعين يعلقون : كريمة بالقشطة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صور جديدة من أخر جلسة تصوير قامت بها بظهور جريئ أثار استهجان العديد من جمهورها مما وصفها البعض كريمة بالقشطه.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صور جديدة من اخر جلسة تصوي قامت بها ، مرتدية فستان باللون الاسود مكشوف الأفخاذ والأكتاف بظهور جريئ بمناسبة احتفالها بعدد متابيعيها عبر الحساب.

حيث احتفلت نادين نجيم بوصولها لأكثر من 14 مليون متابع ،وكتبت قائلة " صرنا ١٤ مليون شخص على انستاغرام ، ما بعرف اذا الكل من المحبّين بس بعرف انه الاكثرية هيك و طالما انكم متابعين معناتها مهتمين واهلا وسهلا فيكم وتأكدوا اني ببدالكم نفس شعور المحبة والاهتمام والاحترام وعقبال ال ١٠٠ مليون والله يزيد المحبين دايماً ومني الكم قلب كبير قلب وسط و قلب صغير "

من جهة اخرى ، أطلقت الفنانة نادين نجيم مؤخرا عملها الدرامي الجديد برفقة الفنان السوري معتصم النهار عبر منصة اتفرج والذي عرض قبل عدة اسابيع وتضمن 15 حلقة فقط.

كما تألقت هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان السوري قصي خولي للمرة الثانية بعد نجاح مسلسل " خمسة ونصف " عام 2018.86654349