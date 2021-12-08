شاهد .. أول ظهور للفنانة المصرية (شيرين عبد الوهاب) بعد طلاقها .. اتفرج كيف تغير شكلها بشكل كبير! (الصورة)

انت الان تتابع خبر أول ظهور للفنانة المصرية (شيرين عبد الوهاب) بعد طلاقها .. اتفرج كيف تغير شكلها بشكل كبير! (الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة نشرته المطربة شيرين عبد الوهاب على موقع تبادل الصور والفيديوهات، وهي تحضر للألبوم الجديد، وذلك عقب إعلان عن طلاقها.

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وظهرت شيرين بتوب باللون الأسود، بصيحة الأوف شولدر، ومعه بنطلون واسع، واختارت أن تظهر بدون تكليف ولم تضع أي من مساحيق الميكاج، وكما اختارت أن يكون شعرها منسدل على حانبي كتفيها.

وتصدر اسم الفنانة شيرين عبدالوهاب محرك البحث جوجل، وترند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد إعلانها رسميًا الانفصال عن زوجها المطرب حسام حبيب، وتداول أول تصريحات لها بعد فترة كبيرة من الابتعاد عن الإعلام والصحافة.

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