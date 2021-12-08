شاهد .. تنشر لأول مرة : جمالها يفوق الوصف و يصعب على العقل تصديقه .. هذه الفنانة هي شقيقة سعاد حسني وتوفيت بحادث مرو قبل تصوير هذا الفيلم ؟

انت الان تتابع خبر تنشر لأول مرة : جمالها يفوق الوصف و يصعب على العقل تصديقه .. هذه الفنانة هي شقيقة سعاد حسني وتوفيت بحادث مرو قبل تصوير هذا الفيلم ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/08 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

بعد مرور أكثر من 17 عاما على الحادثة ، ما زال لغز وفاة سعاد حسني غامضاً وحيث اكدت مواقع اخبارية مصرية أن السندريلا سعاد حسنى تبقى وكل ما يتعلق بها وبسيرتها مثيرا للجدل، حتى وإن كان الخبر عاديا،

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فما بالك وأنت تسمع الآن عن شقيقة لسعاد حسنى، فتسأل نفسك.. من هى وأين كانت طوال تلك الفترات الماضية؟ الإجابة تحملها السطور المقبلة.



شقيقتها التى لا يعرفها أحد

بالبحث فى السيرة الذاتية للنجمة الكبيرة سعاد حسنى، سوف تكتشف أنها شقيقة الفنانة الكبيرة "نجاة" كما ستكتشف أن لها شقيقة أخرى عرفت بإسم "الشحروة"

وحتى لا يدفعك عقلك إلى الاعتقاد بأن المقصود هنا هو النجمة الكبيرة صباح، فدعنى أوضح لك أن الشقيقة التى نتحدث عنها هنا اسمها الحقيقي "صباح" ومن هنا وأمام التشابه الكبير فى الاسم، ولكونها تتمتع بصوت جميل أطلق عليها لقب "الشحرورة".

16 أخا وأختا

وقد انفصل والد سعاد حسني عن والدتها وكانت "السندريلا" وقتها تبلغ من العمر خمس سنوات، ومع زيجات متعددة للأب أصبح لسعاد 16 أخًا وأختًا.



وقد تناقلت المواقع الفنية المتخصصة على السوشيال ميديا صورة نادرة لـ صباح شقيقة سعاد حسني مؤكدين أنها أجمل من السندريلا وأن جمالها يفوق الوصف ويصعب على العقل تصديقه.



3 أفلام دفعة واحدة

وبحسب المواقع الفنية المتخصصة فقد كان مستقبل فنى مبهر فى انتظارها حتى أنها وقعت على مشاركتها فى 3 أفلام مرة واحدة ، وذلك قبل أن ترحل عن عالمنا فى حادث سير غير كل التوقعات والخطط.

وبحسب التفاصيل المنشورة عنها، فقد تدربت "صباح" على الغناء والتمثيل، حتى تكون مؤهلة لخوض التجربة بشكل مقنع، واستعانت فى سبيل ذلك بخبرة شقيقتها النجمة الكبيرة سعاد حسنى، والتى تعملت منها الكثير والكثير، غير أنها راحت ضحية حادث سيارة مروع بالقرب من مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.



ضحية على الطريق

كانت "صباح" فى هذا اليوم فى طريقها لحضور حفل تحييه شقيقتها "نجاة"، كنوع من الدعم أولا، وثانيا لأنها نجمة كبيرة وحضور حفلها، يعنى لها كفنانة تتلمس طريقها فى الوسط الفني، أنها ستكتسب مزيد من الخبرات، أما على مستوى كونها

واحدة من الجمهور فهذا يعنى أنها سوف تستمتع بوجبة فنية على أعلى مستوي، غير أنها لم تفز بأى من ذلك، ورحلت عن عالمنا، فيما تعرف رجال الشرطة على ملامحها بعد مرور 24 ساعة من الحادث.66230517