شاهد .. بأجرأ اطلالة على الكون: مودل روز بإطلالة خادشة تنافس رهف القنون وتُظهر بملابسها الداخلية!

انت الان تتابع خبر بأجرأ اطلالة على الكون: مودل روز بإطلالة خادشة تنافس رهف القنون وتُظهر بملابسها الداخلية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/08 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت عارضة الأزياء السعودية، مودل روز، موجة جدل جديدة بعد آخر ظهور لهاحيث نشرت مودل روز فيديو عبر سناب شات، وهي تقف أمام المرآة وترتدي جمبسوت أسود، بفتحات جريئة كشفت ملابسها الداخلية.

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تنافس رهف القنون

ورأى المتابعون أن روز أصبحت تنافس رهف القنون في الإباحية.ومما جاء في التعليقات: “مودل روز صايره تنافس رهف القنون و العنود العيسى في القذاره ، الى الجحيم كلكم يا زباله”.

وكتب آخر: “هالمره طلعت جزء جديد، وليتها ماطلعته”.

وعبرت متابعة عن صدمتها قائلة: “قاعده اشتم نفسي لاني كنت اتحمس لسنابات مودل روز مو طبيعي كيف كرهت الناس فيها بلحظه مقرفه بجد يارب تخسر القضيه عشان تعرف ان الله حق”.

تعنيف وضرب

وفي وقت سابق، كشف رجل الأعمال السعودي محمد الحمود، زوج روز، أن الأخيرة قامت برفع قضية جديدة ضده.

وقال الحمود بفيديو عبر “سناب شات”، إن روز اتهمته بتعنيفها وضربها في محاولة منها لطرده من أمريكا.70985603