شاهد .. كأنها ملاك من الجنة: النجمة نسرين طافش تسحر الجمهور وتحول أذرعها للألماس بإطلالة ملكية جذابة..اتفرج

انت الان تتابع خبر كأنها ملاك من الجنة: النجمة نسرين طافش تسحر الجمهور وتحول أذرعها للألماس بإطلالة ملكية جذابة..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/08 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش محركات البحث جوجل خلال الأيام الماضية بعد إطلالتها الملكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة السورية نسرين طافش عدة صور من أخر إطلالة لها أثناء تسلمها جائزتها الاخيرة من قبل مهرجان الأفضل ميدل ايست بإطلالة ملكية تصدرت محركات البحث.

وظهرت نسرين طافش بعدة صور من إطلالاتها الاخيرة مرتدية فستان باللون الفضي الجذاب مكشوف الأكتاف والأرجل وبعدة قطع مرصة بالفضة على أيديها زاد من جمالها وسحر إطلالتها

حيث تفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات مشيدين على جمالها وسحر إطلالتتها في الحفل الاخير.

من جهة اخرى ، تستعد الفنانة نسرين طافش لإطلاق عملها السينمائي الجديد لعام 2022 برفقة الفنان المصري خالد سليم بفيلم بعنوان " في القلب " والذي انتهت قبل عدة أشهر من تصويره في القاهرة ولم تعلن بعد عن موعد إطلاقه.

الجدير بالذكر أن الفنانة السورية نسرين طافش تألقت هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان المصري حمادة هلال بمسلسل " المداح " والذي لاقى نجاحا مبهرا هذا العام وصنف من أفصل 10 اعمال درامية عرضت خلال شهر رمضان.

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