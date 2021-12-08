شاهد .. هل فقدت رهف القنون عقلها لتظهر بهذه الطريقة؟! اتفرج الصدمة

انت الان تتابع خبر هل فقدت رهف القنون عقلها لتظهر بهذه الطريقة؟! اتفرج الصدمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت السعودية ​رهف القنون​ المتابعين، بعد ظهورها في مقاطع فيديو لها نشرتها عبر خاصية الستوريز على حسابها في انستغرام، خرجت فيها وكأنها عارية تماما، حيث ارتدت overall ضيقاً جداً على الجسم وبلون البيج، فصل منحنيات جسدها ومناطقها الحساسة بشكل واضح، جعلت البعض يعتقد للوهلة الأولى أنها لا ترتدي شيئاً.

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عبر المتابعون عن غضبهم بإطلالة رهف القنون، معتبرين انها تتمادى كل يوم أكثر، ورجح البعض انها ستخرج عارية تماما في المرة القادمة، لأن جميع اطلالاتها فاضحة وتستفز بها المتابعين والسعوديين تحديدا، ووصفها البعض انها فقدت عقلها تماما.

يذكر ان رهف القنون قد ظهرت مؤخرا بإطلالة جريئة استعرضت فيها مؤخرتها بطريقة اعتبرها البعض اباحية وخادشة للحياء، حيث التقطت لنفسها صورة خلفية وهي تقف على شرفة منزلها مرتدية فيزون ضيق جدا برز مفاتنها بوضوح، وجميع اطلالات رهف القنون غير محتشمة، وتتعمد بها ابراز مفاتنها فقد قالت لهشام حداد ضمن توقعاتها للسنة الجديدة أن وباءً خطيراً وقاتلاً سينتشر عالمياً ويثير الرعب والهلع بين بعض الشعوب، وأكّدت أن الفيروس سيكون أخطر من الـH1N1.

كما سبق وتوقعت ليلى عبد اللطيف في برنامج “تاريخ يشهد” الذي عرض على الـLBCI، ظهور مرض خبيث في الصين يتسبب بحالات قلق كبيرة بسبب انتشار هذا الوبافقد قالت لهشام حداد ضمن توقعاتها للسنة الجديدة أن وباءً خطيراً وقاتلاً سينتشر عالمياً ويثير الرعب والهلع بين بعض الشعوب، وأكّدت أن الفيروس سيكون أخطر من الـH1N1.

كما سبق وتوقعت ليلى عبد اللطيف في برنامج “تاريخ يشهد” الذي عرض على الـLBCI، ظهور مرض خبيث في الصين يتسبب بحالات قلق كبيرة بسبب انتشار هذا الوباء.ء.

بشكل صارخ.

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