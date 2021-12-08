شاهد .. بأجرأ إطلالة على الكرة الارضية : نجمة مسلسل (أرطغرل) تشعل المواقع بصوره نووية.. وهكذا تصرفت بعد الانتقادات القاسية!

انت الان تتابع خبر بأجرأ إطلالة على الكرة الارضية : نجمة مسلسل (أرطغرل) تشعل المواقع بصوره نووية.. وهكذا تصرفت بعد الانتقادات القاسية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/08 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

سقطت الممثلة التركية الشابة إسراء بيلجيك فريسة لجمهورها ومتابعيها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، بسبب صورة لها وهي ترتدي البكيني.

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وذكرت صحيفة “تريبيون”، أن بيلجيك قررت إيقاف التعليقات على لقطة شاركتها وهي ترتدي البكيني على متن قارب، بعد سيل من الانتقادات والهجوم من المتابعين.

وأشارت إلى أن نجمة “أرطغرل”، التي أصبحت اسما مألوفا خارج تركيا، وذلك بعد النجاح الكبير الذي اكتسبته من تقديم شخصية “السلطانة حليمة”؛ تتلقى في الوقت الحالي تقديرًا واسعا من طبقات الشعب الباكستاني.

وأكدت الصحيفة أن إسراء شهدت طفرة في شعبيتها من خلال التعليقات التي تلقتها من معجبيها الباكستانيين على إنستغرام، بعد أن بدأت الدولة في بث المسلسل التركي “أرطغرل” المدبلج للغة الأوردية.

مع ذلك، يبدو أن تأثر الجمهور بالشخصية التي لعبتها الممثلة وعدم قدرته على الفصل بين الحياة الخاصة لها وأدوارها المهنية، دفعه لمهاجمتها بلا هوادة على ملابسها التي ظهرت بها بمنشورها الأخير.78389673