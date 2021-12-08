شاهد .. الفنان الكبير الراحل عمر الشريف :عرفت ممثلين كثير في حياتي لكن افضل ممثل هو الشيخ الشعراوي!تفاصيل صادمة

انت الان تتابع خبر الفنان الكبير الراحل عمر الشريف :عرفت ممثلين كثير في حياتي لكن افضل ممثل هو الشيخ الشعراوي!تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/08 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تحدث الفنان الراحل عمر الشريف عن سر حبه للإمام الشعراوي، وذكر خلال لقاء قديم له أن الشعراوي كان له علم خاص به يجبر الجميع بلا استثناء بمشاهدته والتعلم منه.

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وذكر “الشريف” أن الأسلوب الخاص بالشيخ له مفعول السحر لمن يشاهده وطريقة سرده للحكايات تجعلك لا يمكنك فعل أي شيء سوا التعلم منه وتصديق ما يقول والتسليم به.

وأضاف: بحب الطريقة اللي بيعلم الناس بيها، وبحب أوي أشوفه وهو بيبص لكل واحد من اللي قاعدين قدامه عشان يخليهم منتبهين للي بيقوله،

ده غير انه من القلائل اللي عندهم كل حاجة سليمة زي اللغة وتفسيره للقرآن بشكل بسيط يخلي أي حد بيسمعه يفهم ويستوعب.



وأشار عمر الشريف إلى أنه يراه من أعظم الممثلين في العالم حيث قال: ده اللي خلاه من أنجح الناس وكان الكل يحبه الغني والفقير،

وعمري ما فوت درس واحد له في التلفزيون”لا يمكن يكون الشعراوي على الشاشة وأنا أكون مش موجود”، وكنت بتعلم منه تفسير القرآن وكنت بتعلم كمان أصول اللغة العربية.62716712