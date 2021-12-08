شاهد .. ( لاميتا فرنجيه ) تفجر الإنترنت بالمايوه البرتقالي جننت الشباب في دبي .. والإماراتيون ينفجرون بالتعليقات

انت الان تتابع خبر ( لاميتا فرنجيه ) تفجر الإنترنت بالمايوه البرتقالي جننت الشباب في دبي .. والإماراتيون ينفجرون بالتعليقات والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - جدلاً واسعاً أحدثته الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية،​ بأحدث صورها التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على انستغرام، أثناء تواجدها على شرفة منزلها المطلة على برج خليفة في دبي، حيث ظهرت مرتدية مايوه باللون الأورانج، وسدلت شعرها، وتقف بطريقة مثيرة، وتشرب العصير.

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لاقت صورة لاميتا فرنجية الكثير من ردود الفعل الغاضبة وخاصة من بعض المتابعين الاماراتيين الذين انتقدوا اطلالتها وعدم احترامها للعادات والتقاليد العربية والخليجية، مطالبينها بالإحتشام، بينما تغزل البعض بجمالها وإثارتها.يذكر أن لاميتا قد نشرت.

مؤخراً صوراً لها استعرضت فيها جسدها بشكل جريء صدم المتابعين، حيث ظهرت مرتدية حمالة صدر فضية منسقة مع التنورة، وتعرضت بها للأنتقادات، بينما أثنى البعض على جرأة لاميتا، وتغزلوا بجمالها الطبيعي.41424323