شاهد .. كما خلقها الله..( باربي نجد ) تظهر صدرها ومؤخرتها بشكل خادشة وكارثي والجمهور في حالة صدمة وذهول !!

انت الان تتابع خبر كما خلقها الله..( باربي نجد ) تظهر صدرها ومؤخرتها بشكل خادشة وكارثي والجمهور في حالة صدمة وذهول !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدم متابعو عارضة الأزياء السعودية باربي نجد (أو مودل جيجي)، بعدما ظهرت وهي عارية تمامًا أمام العلن، حيث كشفت عن صدرها ومؤخرتها بشكل فاضح.

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في التّفاصيل، دائما ما تثير عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الولايات المتحدة مودل جيجي واسمها باربي نجد، الجدل بصورها التني تنشرها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.فنشرت صورة ظهرت فيها عارية تماماً إستعرضت فيها مؤخرتها وصدرها، فأحدث الصورة بلبلة على مواقع التواصل الإجتماعي، وتداولوها المتابعون بصفحاتهم منتقدين وضعية الصور.من ناحيةٍ أخرى، استعرضت عارضة الأزياء السعودية باربي نجد صدرها أمام العلن في إحدى فيديوهاتها التي نشرتها مؤخّرًا، حيث أثارت الجدل بفعلتها هذه، وأغضبت المتابعين.

في التّفاصيل، نشرت عارضة الأزياء السعودية ​باربي نجد​ أو Barbie G، مقطع فيديو وهي ترقص على أنغام أغنية “way 2 sexy” وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وقد تخطت نجد الخطوط الحمراء، حيث كانت معظم حركاتها إيحائية ومثيرة، حيث ظهرت وهي تضع يدها على صدرها، وتتلاعب بمؤخرتها أثناء رقصها.

وقد أثار الفيديو الجدل بين متابعي نجد، الذين عبروا عن شدة إثارتها خلال الرقص.

وفي رصد للتعليقات، جاء فيها ” يجي منك اكثر”، “حريقة”، ” تو سكسي”، ” نعم انتي مثيرة للغاية”.

من جهةٍ أخرى، كانت شاركت باربي نجد الجمهور صورة لها عبر حسابها الخاصّ على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بملابس فاضحة، وكشفت عن أجزاء من جسدها بطريقة مبالغ فيها، كما بدا واضحاً حجم مؤخرتها التي ظهرت في الصورة.

ويبدو أن باربي نجد تحاول دائماً إثارة الجدل بمنشوراتها، فنشرت صورة لها تبدو فيها في حوض الإستحمام، وتظهر شبه عارية، وذلك عبر صفحتها الخاصة.وظهرت باربي، وهي جالسة في حوض الإستحمام، وتغطي صدرها بيديها.

اللافت أن جمهور باربي كان قد تفاعل معها، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها، حتى أن أحدهم إعترف لها بحبه.

ومن ناحية أخرى، شاركت عارضة الأزياء السعودية باربي نجد Barbie G الجمهور صورة لها عبر حسابها الخاصّ على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” حيث ظهرت فيها بملابس فاضحة وجريئة جدًّا12478758