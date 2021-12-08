اتفرج – عبدالمنعم عمايري يعلق على مشهد القبلة مع كندة حنا

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم عمايري يعلق على مشهد القبلة مع كندة حنا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار فيديو مشهد القبلة الذي جمع بين الفنان السوري عبد المنعم عمايري والفنانة كندة حنا، جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تسبب المشهد في ضجة كبيرة بعد عرض الفيلم في مهرجان الإسكندرية 37 لسينما دول البحر المتوسط، وتسريب عدد من اللقطات التي جمعت بين نجمي الفيلم.

وجاء رد الفنان كندة حنا مؤكدة أنها تفضل عرض الفيلم أولاً ومن ثم الإجابة على كافة الأسئلة والتعليقات من الجمهور.

وفي أول تعليق من الفنان عبد المنعم عمايري الذي تعرض لهجوم شديد بسبب مشهد القبلة أكد المشاهد التي يكون لها مبرر درامي يؤديها ولا يوجد أزمة في ذلك.

وانتقد في حوار له عبر إذاعة شام أف أم الأسئلة التي وجهت له والتعليقات حول علاقته بكندة حنا مؤكداً أنه يعتبرها اختفه ولا يحمل مشهد القبلة أي معنى آخر.

واستنكر عبدالمنعم العمايري تلك الأسئلة لافتاً إلى انه يحترم الفنانة كندة حنا بشكل كبير ويحترم زوجها، معلقاً بأن شخصية سامي في الفيلم لا تعبر عن شخصيته الحقيقة.

وتابع قائلا: “نحن مع مرور الزمن نزداد تخلفاً.. وعندما يكون هناك مبرر درامي لأي مشهد -مهما يكن- فإنني أؤدّيه”.

وحول السياق الدرامي للمشهد، أوضح :”كان المشهد لوداع زوجة لزوجها، فهل يودعها بالعناق وكأنه مسلسل باب الحارة؟”.

بينما تضمن المشهد قبلة بين عبد المنعم عمايري وكندة حنا، كما تضمن الفيلم الذي عُرض ضمن فعاليات أيام الثقافة السورية في قاعة الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون، وحضر العرض العديد من الممثلين السوريين مشهد لهما في غرفة النوم.

وتصدر عبد المنعم عمايري وكندة حنا منصات التواصل الاجتماعي ومؤشر محرك البحث جوجل في السعودية، بمجموعة من التعليقات الحادة التي انتقدت جرأتهما.

يذكر أنه نفى الفنان السوري على أن ما تم تداوله ما هو إلا انتحال لشخصيته وأنه لم يدل بأي تصريحات أو ردود بهذا الشأن.