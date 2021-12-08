اتفرج – نيللي كريم ترد على حقيقة حملها

شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم ترد على حقيقة حملها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، وحرصت نيللي على توضيح عدد من الأخبار والشائعات التي تم تداولها الفترة الأخيرة.

وردت نيللي كريم على أنباء حملها من زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور قائلة بسخرية:”يمكن أنا تخنت شوية وعادي طبيعي، وآخر همي بصراحة الشائعات”.

حيث أطلت نيللي كريم في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر بإطلالة كلاسيكية حيث ارتدت جمبسوت سواريه باللون الأحمر وأدخلت معه اللون الأسود وتركت شعرها منسدل على ظهرها، في إطلالة تقيلدية، مع نسق معها زوجها وارتدي جاكيت أحمر مع بنطلون أسود.

وكانت حالة من الجدل أثارها إعلان الفنانة نيللي كريم خطبتها لبطل الاسكواش السابق، هشام عاشور، بسبب فارق العمر بينهما.

ويصغر هشام عاشور، نيللي كريم بـ 8 سنوات حيث ولد في عام 1982 بينما ولدت نيللي كريم في عام 1974

كما أن هشام عاشور هو بطل اسكواش سابق وكان مصنف رقم 13 عالميا قبل أن يعتزل اللعبة ويتجه إلى التمثيل حيث شارك في رمضان الماضي بمشهد فقط في مسلسل “حرب أهلية” مع الفنانة يسرا وباسل الخياط وأروى جودة وسينتيا خليفة وجميلة عوض .

يذكر أنه أعلنت الفنانة المصرية، نيللي كريم، عن ارتباطها من جديد، وذلك بعد مرور 4 أشهر على إعلان فسخ خطوبتها من رجل الأعمال، عمر إسلام.