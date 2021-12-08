شاهد .. ملكة الإغراء... هند رستم رفعت الحذاء في وجه فاتن حمامة وهكذا انتقمت الأخيرة وردت الصاع صاعين!

انت الان تتابع خبر ملكة الإغراء... هند رستم رفعت الحذاء في وجه فاتن حمامة وهكذا انتقمت الأخيرة وردت الصاع صاعين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - سيدة الشاشة العربية، الفنانة فاتن حمامة، التي يعتبرها الكثيرون علامة بارزة في السينما العربية، حيث عاصرت عقودًا طويلة من تطور السينما المصرية، وساهمت بشكل كبير في صياغة صورة جديدة بالاحترام لدور السيدات بصورة عامة في السينما العربية من خلال تمثيلها منذ عام 1940.

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رغم حرصها الشديد على الابتعاد عن دائرة المشاكل والقيل والقال، والخلافات، إلا أنها لم تسلم منها، وكان بينها وبين الكثير من النجمات في زمن الماضي، خلافات عديدة، خاصة وأن المنتجين وصناع السنيما، دائمًا ما كانوا يقنون لها احترامًا خاصًا، ودائمًا ما تكون طلباتها مجابة.

«شبيك لبيك»، هكذا كان يعامل المنتجون الفنانة الراحلة فاتن حمامة، حيث كانوا يحققون رغباتها وشروطها دون أي جدال، وكانت بين نجمات جيلها صاحبة أعلى أجر والمدللة دائمًا.

غيرة وغضب هند رستم الغيرة والغضب في طبع النساء، منذ القدم، وبطبيعة الحال وفي ظل وجود الميزات الخاصة لـ سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، شعرت مارلين مونرو الشرق الفنانة هند رستم بالغيرة، ووقع بينهما خلاف وإن كان في الخفاء وفي صمت شديد.

اعتراض فاتن حمامة في إحدى المشاهد التي جمعت فاتن حمامة وهند رستم، في فيلم « لا أنام»، كان المشهد عبارة عن مشاجرة كلامية بينهم، حيث تذهب سيدة الشاشة العربية لتهدد هند رستم، وتعنفها بعد اكتشافها بأنها على علاقة برجل آخر غير والدها المتزوج من مارلين مونرو الشرق، وأنها تخونه، لكن تبدو هند رستم بثبات شديد وتظهر لها انها لا يفرق معها ما علمت به، وترفع «حذائها»، في إشارة لاستفزازها وتجاهل ما تنطق به.

أثناء التحضير للمشهد، لم يلق القبول من سيدة الشاشة العربية، والتي وجدت رفع الحذاء فيه أمر غير لائق، وأبدت اعتراضها في حديث مع مخرج الفيلم صلاح أبو سيف، وطلبت تغييره وذلك دون علم هند رستم، التي فوجئت بالمخرج يخبرها ببعض التغييرات وهي الاستغناء عن رفع الحذاء.

هند رستم تنتقم كانت الفنانة الراحلة هند رستم شديدة الذكاء، والتي على الفور فهمت بذكائها، أن تغيير مشهد رفع الحذاء، متعلق بـ فاتن حمامة، وأنها هي من رفضت الأمر، وردًا منها تمسكت بالمشهد بحجة انه يُضفي مدلولا عليه لترد بطريقتها الخاصة وبكيد النساء، فـ أمسكت أثناء التصوير سيجارة وبدلا من أن ترفع الحذاء فقط في وجه فاتن حمامة، قامت بنفخ الدخان في وجهها، وهو الأمر الذي استعجب ه الجميع.

ردت هند رستم على تعجب الجميع قائلة:«أمامكم مشهدين الجزمة او السيجارة، خدوا منها اللي يريحكم»، ليتم تصوير المشهد في النهاية بالحذاء والسيجارة، ولكن تم تقديمها بشكل غير مستفز.

لقب سيدة الشاشة العربية يثير غضب النجمات اعتبرت الفنانة هند رستم منح فاتن حمامة لقب «سيدة الشاشة العربية» ظلمًا لباقي الفنانات، وهو الامر الذي اعترضت عليه أيضًا الفنانة مريم فخر الدين قائلة:« لو فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية يبقى كده أكيد إحنا الخدمات بقى».90737691