شاهد .. كأنها ملاك من الجنة؛؛ اتفرج إبنة النجمة نادين نسيب نجيم بصورة بريئة من المدرسة.. وجمالها حديث المتابعين والشبه الكبير بينهما!

انت الان تتابع خبر كأنها ملاك من الجنة؛؛ اتفرج إبنة النجمة نادين نسيب نجيم بصورة بريئة من المدرسة.. وجمالها حديث المتابعين والشبه الكبير بينهما! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/08 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نجيم الجمهور صورة لإبنتها هيفين من المدرسة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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نادين تغزلت بجمال هيفين وكشفت أن المعلمة هي من أخذت الصورة، وكتبت معلقة: "المعلمة بعتتلي هل الصورة وانا دبت دوبان الله يحميكي يا عمري يؤبرني جمالك".



وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور معبرين عن جمال الفتاة الدائم والشبه الكبير بينها وبين أمها.



وكانت قد نشرت نادين نسيب نجيم صوراً لها، من دبي ليلة البارحة، في إطلالة كلاسيكية باللون الاسود، متمنية للمتابعين أن يصبحوا على خير. وعلّقت قائلة: "تصبحوا على خير وبكرا نهار شغل طويل ان شاء الله".

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