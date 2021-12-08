شاهد .. بوقاحة غير معهودة : السعودية مودل روز تثير الجدل ببنطلونه الجريئ .. مفتوح من اجزء معيبة!

انت الان تتابع خبر بوقاحة غير معهودة : السعودية مودل روز تثير الجدل ببنطلونه الجريئ .. مفتوح من اجزء معيبة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/08 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت عارضة الأزياء السعودية ​مودل روز​ الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي،

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بعد أن نشرت فيديو لها على صفحتها الخاصة، ظهرت فيه وهي تستعرض ملابسها الغريبة.



وفي التفاصيل، ارتدت مودل روز كورسيه وبنطلون أسود اللون وضيقاً ومفتوحاً من الجزء الاعلى بشكل مستفز،

إذ اعتبر بعض المتابعين أنه أظهر تفاصيل من جسم روز غير مرغوبة أبداً، وكأنها لم ترتدِ ملابس داخلية أيضاً .



وهذه ليست المرة الاولى التي تثير فيها مودل روز الجدل بإطلالاتها الفاضحة، فترتدي فساتين ضيقة وقصيرة وجريئة في الوقت عينه.29596851