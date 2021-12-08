شاهد .. صورة نادرة لجميلة السينما شمس البارودي مع زوجها السابق الأمير السعودي في شهر العسل .. جمالها يخطف القلوب ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر صورة نادرة لجميلة السينما شمس البارودي مع زوجها السابق الأمير السعودي في شهر العسل .. جمالها يخطف القلوب ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعد شمس البارودي من جميلات السينما المصرية، التي لها رصيد فني كبير في السينما والفن.

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وتزوجت الفنانة المصرية شمس البارودي، من الأمير السعودي خالد بن عبدالعزيز آل سعود، عام 1969، في حفل زفاف أسطوري.

، ولكن هذه الزيجة ظلت ثلاثة أشهر انفصلا بعدها.وفي تظهر شمي البارودي في صورة نادرة وهي ترقص مع زوجها الأمير خالد، خلال قضائهم شهر العسل.

وقد حصلت البارودي على لقب أميرة بعد زواجها منه، وكان معروفا عن الأمير خالد كثرة زيجاته من الوسط الفني، والتي كان من بينها زواجه من الفنانة سهير رمزي.

، الذي كان يخشى من إعلانه وظل لمدة عام واحد فقط، كما تزوج من الشحرورة صباح لفترة قصيرة، ومن الأميرات تزوج الأميرة مها بنت محسن الشريف، والأميرة العنود بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود.

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