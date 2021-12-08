شاهد .. أول ظهور لزوجة جورج قرداحي تخطف الأنظار بجمالها الأوربي .. أذهلت السعوديين بــ أناقة تفوق الخيال وجمال يخطف الأنظار .. لن تتوقع من تكون! (صورة)

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع خبر أول ظهور لزوجة جورج قرداحي تخطف الأنظار بجمالها الأوربي .. أذهلت السعوديين بــ أناقة تفوق الخيال وجمال يخطف الأنظار .. لن تتوقع من تكون! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/09 الساعة 12:00 صباحاً | (مايا)
تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صورة زوجة الاعلامي جورج قرداحي، بظهور لا مثيل له وجمال يخطف الانظار.
61477315
وظهرت إيدا قصار بجمال ساحر حسب ماعبر بعض السعوديين، ويذكر أن جورج قرداحي قد أحدث ضجة عارمة بعد تصريحاته الاخيرة في برنامج برلمان الشعب
61477315