شاهد .. أول ظهور لزوجة جورج قرداحي تخطف الأنظار بجمالها الأوربي .. أذهلت السعوديين بــ أناقة تفوق الخيال وجمال يخطف الأنظار .. لن تتوقع من تكون! (صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/09 الساعة 12:00 صباحاً | (مايا)

تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صورة زوجة الاعلامي جورج قرداحي، بظهور لا مثيل له وجمال يخطف الانظار.

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وظهرت إيدا قصار بجمال ساحر حسب ماعبر بعض السعوديين، ويذكر أن جورج قرداحي قد أحدث ضجة عارمة بعد تصريحاته الاخيرة في برنامج برلمان الشعب

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