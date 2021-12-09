شاهد .. ستعرفها من عيونها الجميلة .. هذه الطفلة أصبحت أشهر فنانة وأجمل صوت في الوطن العربي .. لن تصدق من تكون | اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر ستعرفها من عيونها الجميلة .. هذه الطفلة أصبحت أشهر فنانة وأجمل صوت في الوطن العربي .. لن تصدق من تكون | اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أغاني عديدة ما زالت ترن في اذان جيلها وربما الجليل الجديد في مصر والوطن ولعل اهم هذه الأغاني : انا بستناك، أيظن أنني لعبة في يديه، لا تكذبي، حمد لله على السلامة، كل هذه الأغنيات أغاني طربية جميلة، قدمتها لنا الفنانة الجميلة صاحبة هذه الصورة.

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ومن السهل بعد ذكر هذه الأغاني أن نعرفها، بل أيضاً عند التركيز في ملامح هذه الطفلة، فهي فنانة ومطربة قدمت عدد كبير من الأغنيات والأفلام السينمائية.

إنها الفنانة الجميلة نجاة الصغيرة، وهذه الصورة لها وهي صغيرة وكانت قد ظهرت في احد الأفلام مع عزيزة أمير.

وانتشرت هذه الصوؤة على وسائل التواصل الاجتماعي، وانهالت عليها التعليقات، فلم يصدق الجمهور أن هذه الطفلة ذات العيون الجميلة هي نجاة الصغيرة. نجاة هي شقيقة السندريلا سعاد حسني، وهي أصغر من سعاد سناً، وكأن الموهبة دخلت بيتهم ولم تخرج منه.

اسمها نجاة محمد كمال حسني البابا، بدءت الغناء في سن صغير جداً، وكانت تغني في حلقات غنائية، أغنيات أم كلثوم التي كانت تتدرب عليها بشكل جيد.

وسرعان ما اشتهرت نجاة وكانت حينها في العقد الثلني من عمرها، أي في وقت قصير من بدايتها.

وأول من أطلق عليها اسم نجاة الصغيرة ، كان الكاتب الصحفي فكرى أباظة، وذلك عندما كتب عنها في بداية ظهورها: «إنها الصغيرة التي تحتاج إلى رعاية حتى يشتد عودها، وفى حاجة إلى عناية حتى تكبر”.

نجاة الصغيرة من مواليد 11 أغسطس 1938، وتبلغ من العمر 83 سنة، وكانت قد اعتزلت الفن عام 2002. ثم عادت للغناء أول عام 2017.

قدمت عدد من الأفلام ومنها: شاطئ المرح، 7 أيام في الجنة، الشموع السوداء، ابنتي العزيزة.

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