شاهد .. مقطع صادم تخطى كل التوقعات. السعودية (باربي نجد ) تحرك أعضائها التناسلية بطريقة مثيرة ومستفزة .. فماذا قصدت؟

انت الان تتابع خبر مقطع صادم تخطى كل التوقعات. السعودية (باربي نجد ) تحرك أعضائها التناسلية بطريقة مثيرة ومستفزة .. فماذا قصدت؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت عارضة الملابس الداخلية السعودية ​باربي نجد​ أو المعروفة ب​مودل جيجي​ الجمهور مقطع فيديو صادم لها تخطى كل التوقعات، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

65351811

فبعد أن ظهرت عالرية تماماً ومن دون ملابس، وظهرت وهي تصور مؤخرتها وتستعرضها، فاجأت المتابعين اليوم بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تحرك أعضائها التناسلية امام الكاميرا وكأنها ترقص وهي ترتدي مايوه باللون الزهري، بطريقة مستفزة جداً وخادشة للحياء، كما نشرت صورة أخرى لها وهي ترتدي ملابس داخلية باللون الزهري والأسود.

واعتبر المتابعين أن ما تفعله ليس جرأة بل وقاحة وأنها يجب لأن تحذف هذا المنشور.65351811