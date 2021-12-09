شاهد .. اتفرج .. بطلة ذا فويس كيدز تخرج من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة .. والجمهور لا يصدق ان هذا الحسن موجود على الأرض .!

انت الان تتابع خبر اتفرج .. بطلة ذا فويس كيدز تخرج من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة .. والجمهور لا يصدق ان هذا الحسن موجود على الأرض .! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد سنوات من الغياب، فاجئت ميرنا حنا، نجمة ذا فويس كيدز، التي استطاعت أن تخطف أنظار الجمهور بصوتها الرائع، الجميع في أحدث ظهور لها.

وفاجئت ميرنا الجمهور بإطلالتها في أحدث ظهور، حيث لاحظ الجميع أنها أصبحت شابة وقد طرأ تغيير كبير على ملامحها وجسمها.32560127

ومؤخرًا طرحت ميرنا أغنية وفيديو كليب بعنوان “أحن الهم”، ليكون أول ظهور لها بعد مرور 5 سنوات على مشاركتها ببرنامج “ذا فويس كيدز”.

وكانت ميرنا، تبلغ من العمر 12 سنة، عندما اشتركت في برنامج “ذا فويس كيدز”، وخطفت قلوب المشاهدين بأدائها في مرحلة “الصوت وبس” موال “البارحة بالحلم” للفنان كاظم الساهر، التي انضمّت إلى فريقه في ذلك الوقت.

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