شاهد .. بإطلاله تسلب العقول....اتفرج الفنانة بلقيس أحمد فتحي بوصلة رقص غير معهودة ( فيديو)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/09 الساعة 03:00 صباحاً | (مايا )

على امتداد الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن ومصر والخليج وخاصة السعودية والامارات مقطع فيديو ظهرت خلاله الفنانة اليمنية بلقيس فتحي وهي ترقص أثناء إحياء حفل زفاف في دبي.

وظهرت بلقيس في الفيديو، تتمايل وترقص بحركات بدلع على أنغام إحدى الأغاني، والتي جذبت أنظار الجمهور حولها وسلبتهم عقولهم.17292415

17292415