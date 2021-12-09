شاهد .. قبل وفاته بساعات.. اتفرج تسريب صور صادمة لوجه العندليب عبدالحليم حافظ ؟؟ (صورة نادرة)

انت الان تتابع خبر قبل وفاته بساعات.. اتفرج تسريب صور صادمة لوجه العندليب عبدالحليم حافظ ؟؟ (صورة نادرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على الرغم من مرور سنوات عديدة على وفاة الفنان الكبير ​عبد الحليم حافظ​، الا ان أخباره لا زالت تُكشف بين الحين والآخر حتى اليوم لتشكل صدمات للجمهور الذي لطالما عشقه.

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وقد سُرّبت صورة نادرة له بالأبيض والأسود، ظهر فيها وهو يسير في المستشفى وبدت عليه علامات المرض والتعب.

يذكر ان الفنان عبد الحليم حافظ توفي في 30 آذار/مارس عام 1977 في مستشفى كينغز كوليدج في لندن، بعد صراع طويل مع مرض تليف الكبد.

وقد اكتُشفت إصابته به في العام 1956 وأظهرت الفحوصات أن السبب هو البلهارسيا.

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