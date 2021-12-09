شاهد .. اتفرج: زوجة محمد رمضان تشعل مواقع التواصل بإطلالة جذابة وملامحها الساحرة في ظهور نادر لها.. لن تصدق مدى جمالها!

انت الان تتابع خبر اتفرج: زوجة محمد رمضان تشعل مواقع التواصل بإطلالة جذابة وملامحها الساحرة في ظهور نادر لها.. لن تصدق مدى جمالها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/09 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنان محمد رمضان وهو برفقة زوجته الحسناء،

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وذلك بعدما نشرها لكي يحتفل بالذكرى الـ 9 لزواجهما، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير بـ فيسبوك.



حيث كتب رسالة أعرب خلالها عن حبه وسعادته لها، وهو الأمر الذي تفاعل معه جمهوره ومحبيه بصورة إيجابية.

ونشر رمضان صورًا جمعته بزوجته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقا: 6 ديسمبر يبقى 9 سنين حُب، 9 سنين جواز، 9 سنين نجاح.. كل سنة وإحنا وكل زوجين بخير، واستقرار ونجاح.



وعلى جانب آخر أعلن محمد رمضان، منذ فترة تعاقده مع شركة ميديا هب سعدي ـ جوهر، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام،

وذلك لتقديم مسلسل يعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2022، من إخراج المخرج المصري محمد ياسين وتأليف محمد فريد، دون الكشف أي تفاصيل.

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