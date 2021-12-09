شاهد .. تفاصيل صادمة: السعودية رهف القنون تشعل السوشيال ميديا وتثير الجدل بهذا المنشور .. هل تعرضت للإعتداء؟

انت الان تتابع خبر تفاصيل صادمة: السعودية رهف القنون تشعل السوشيال ميديا وتثير الجدل بهذا المنشور .. هل تعرضت للإعتداء؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/09 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت النجمة السعودية رهف القنون صورتين عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام .

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وعلق رهف القنون على الصورة الأولي أنها تعتذر فيها من الجميع مشيرة إلى أنها تعمل لتكون إمرأة أفضل،

وفي الصورة الثانية علقت عليها أن معظم الرجال متشابهون حتى “الأخ الذي يسعى دائماً لحمية شقيقته، ومشابه لذلك يتعرض للفتيات في الشارع” .

وقال متابعي رهف أنها تقصد من الصور أنها تعرضت للتعنيف من قبل شقيقها حتى أن البعض تكهن بتحرشه بها، بحسب وصفهم .

وجاءت بعض التعليقات على صورة رهف كالتالي :”انظلمت من اخوها وظلمت نفسها”، “يا ريت نقدر نساعدها بمصيبتها”، ” كل يوم قضية جديدة” .

كما ولدت رهف القنون عام 2000 في السعودية وعاشت وترعرت هناك حتى سنّ التسعة عشر. يشغلُ والدها منصبَ محافظ مدينة السليمي في منطقة حائل، ولديها تسعُ أشقاء.

وحسبَ تصريحات رهف فإنّ أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة التي تُريد هي الدراسة فيها.

كما حبسها شقيقها بمساعدة من والدتها لشهور. وذلك بعدما قصّت شعرها بل تعرضت للإيذاء الجسدي والنفسي وكانت قابَ قوسين أو أدنى من أن يُفرض عليها زواج تقليدي بدون رغبتها.

كما وتعرضت رهف لتهديدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام. جديرٌ بالذكر هنا أنّ الردة تُعتبر جريمة داخلَ المملكة العربية السعودية. ويُعاقب عليها بالإعدام حسب ما هوَ منصوص عليهِ في الشريعة الإسلامية.75781226