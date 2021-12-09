شاهد .. لماذا رفضت نجمات مصر تقبيل معشوق النساء شكري سرحان.. وماذا كان رد فعله؟

انت الان تتابع خبر لماذا رفضت نجمات مصر تقبيل معشوق النساء شكري سرحان.. وماذا كان رد فعله؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الفنان شكري سرحان نجم كبير في تاريخ السينما المصرية، لو وضعت نظرة سريعة على قائمة أهم 100 فيلم في السينما، ستجد أن شكري صاحب النصيب الأكبر في هذه القائمة بأفلامه وروائعه التي قدمها.

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كان شكري سرحان معشوق النساء الأول، لكن على ما يبدو أن ذلك لم يكن شائعا داخل الوسط الفني، الكثير من الفنانات كانوا يشتكون منه، وكانوا أيضا يرفضون تقبيله.سميرة أحمد تشتكي من شكري سرحان في فيلم “المجرم”.

بالعودة إلى أرشيف جريدة “القاهرة”، تجد حلقات متعددة كتبها المخرج كمال عطية، ومن لا يعرف كمال عطية فهو مخرج فيلم “قنديل أم هاشم” واحد من روائع الكاتب يحيى حقي.

يحكي عطية، أنه خلال تصوير فيلم “المجرم” الذي لعبت بطولته سميرة أحمد وشكري سرحان ومحمود المليجي، اشتكت له سميرة أحمد من تصرفات شكري الشخصية معها، وعندما تحدث لشكري أخبره أنه يفعل ذلك بحسن نية لأنه يريد أن يفاتحها في أمر الزواج منها.

وقتها استدعى عطية سميرة أحمد، وقال لها: “سميرة قولي له انك متجوزة”.

وفي نفس الفيلم، غضب شكري سرحان لأن سميرة رفضت أن تقبله في أحد المشاهد وأن المخرج كمال عطية رفض التقبيل وضمها إلى صدره، وقال شكري: “من الطبيعي أن أضمها وأقبلها وإلا فكيف تصل هذه العاطفة للمشاهد؟.

فاتن حمامة ترفض تقبيله وتقبل عمر الشريف

في فيلم “موعد مع الحياة” رفضت فاتن حمامة تقبيل شكري سرحان، لكنها في فيلم “صراع في الوادي” قامت بتقبيل عمر الشريف قبل أن يكون زوجها، لذا خرج شكري سرحان وأعرب عن غضبه في مجلة “أهل الفن” 1954، ووقتها رد عليه عمر الشريف وقال إن المسألة مختلفة في فيلمهما، وردت فاتن وقالت: “ألتمس له العذر لأنه لم يشاهد الفيلم وكانت القبلة على الخد فقط”.

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