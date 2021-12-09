شاهد .. نبيلة عبيد تدلي باعترافات سرية خطيرة تكشف لأول مرة .. هذا ما كان يفعله سمير غانم بعيداً عن أنظار زوجته الراحلة دلال عبد العزيز !

انت الان تتابع خبر نبيلة عبيد تدلي باعترافات سرية خطيرة تكشف لأول مرة .. هذا ما كان يفعله سمير غانم بعيداً عن أنظار زوجته الراحلة دلال عبد العزيز ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة القديرة نبيلة عبيد لأول مرة عن مواقف لا أحد يعرفها عن الفنان المصري الراحل سمير غانم الذي كانت تسكن معه في نفس العمارة منذ سنوات طويلة.

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وأكدت الفنانة نبيلة عبيد بأن الفنان الراحل كان خَيِّراً لدرجة كبيرة، فقد كانت ترى بعضا من الأشخاص يترددون على العقار الذي يسكنان فيه، ليقدم لهم بعض المساعدات الإنسانية.

وأضافت أن سمير غانم كان صديقها منذ سنوات طويلة، حيث شاركها فى فيلم “وسقطت في بحر العسل”، لتجمعهما صداقة بعد ذلك، وقد كانت حريصة على حضور مسرحياته بشكل دائم، بالإضافة إلى الجلسات التي كانت تجمعهما من حين لآخر، مؤكدة أنه كان شخصا ودودا، ويعطي كل النصائح بـ"خفة ظل".

وكان حارس العقار الذي يسكن به النجم الكبير الراحل سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز أكد أن النجم الراحل كان لديه كشف به أسماء عشرات الأشخاص المحتاجين، ويمنح لهم كل شهر مبلغ من المال.

ولفتت إلى أنه وأنه في بداية كل شهر يحضر عدد كبير من هؤلاء الأشخاص ويقفون على باب المنزل في انتظار الحصول على المساعدة الشهرية التي يمنحها لهم الفنان الراحل.12747229