شاهد .. كشف معلومة مثيرة .. تسريب صورة من جواز سفر الراقصة صافيناز يضعها في ورطة وحرج شديد (اتفرج)

انت الان تتابع خبر كشف معلومة مثيرة .. تسريب صورة من جواز سفر الراقصة صافيناز يضعها في ورطة وحرج شديد (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على امتداد الأسابيع الماضية انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لجواز سفر الفنانة الاستعراضية صافيناز والذي تسبب في حرج شديد لها , وفقا لما ذكره موقع المستقبل المصري .

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ودائمًا ما تشعر النساء بالحرج من الكشف عن عمرها الحقيقي، وهذه ما تعرضت له صافيناز، حيث كشف جواز السفر الخاص بها عن عمرها الحقيقي.

وتبلغ صافيناز من العمر 37 عام فهي من مواليد 1883م، وكان يظن العض أن صافيناز أكبر من ذلك ورشاقتها تخفي سنها الحقيقي ولكن اتضح أنها صغيرة في السن.

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