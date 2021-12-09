اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. مارست الإغراء بطريقة خادشة للحياء .. رولا يموت تستعرض حجم مؤخرتها والجمهور مصدوم (كادت تنفجر)!. | اتفرج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر مارست الإغراء بطريقة خادشة للحياء .. رولا يموت تستعرض حجم مؤخرتها والجمهور مصدوم (كادت تنفجر)!. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت ​رولا يموت​ الجمهور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي صورة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

 57175277

ظهرت رولا في الصورة مرتدية bodysuit باللونين الاحمر والرمادي وبدت جالسة على كرسي أحمر اللون واستعرضت بطريقة جلوسها حجم مؤخرتها.

 

دائماً ما تتفاخر رولا يموت بإنحناءات جسمها وتحافظ على رشاقتها.

 

انقسم الجمهور الى قسمين منهم من أشاد بجمالها وجرأتها ومنهم من هاجمها لانه اعتبر ان الاطلالة وجلسة التصوير جريئة جداً خاصة في المجتمعات العربية رغم أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تشارك فيها رولا صور لها بهذه الطريقة.

57175277

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا