شاهد .. بدون حمالة صدر.. مودل آش تنزع ثوب الخجل وتستعرض صدرها المكشوف بطريقة أخجلت الجميع !. هكذا بدا

انت الان تتابع خبر بدون حمالة صدر.. مودل آش تنزع ثوب الخجل وتستعرض صدرها المكشوف بطريقة أخجلت الجميع !. هكذا بدا والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت عارضة الأزياء ​السعودية​ ​مودل آش​ ضجة عارمة بين المتابعين بعد نشرها صورة جريئة لها.

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ظهرت مودل في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وهي تستعرض صدرها مرتدية توب برتقالية اللون متصلة من جهة الصدر، مع بنطال أسود اللون وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

واللافت في الموضوع انها أغلقت خاصية التعليقات لتفادي الانتقادات السلبية.

مؤخرا شاركت عارضة الأزياء السعودية متابعيها صورة ألقت من خلالها التحية على الجمهور.

وظهرت فيها مرتدية قميص نوم ضيق كما إتخذت وضعية وقوف أظهرت من خلالها حجم مؤخرتها جيداُ وعلقت: “صباح الغيوم والأجواء الرومانسية”.82741526