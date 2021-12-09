شاهد .. زوجها اتفرج فيلمها الجريء فجن جنونه .. تفاصيل ليلة طلاق الجميلة سهير رمزي.

انت الان تتابع خبر زوجها اتفرج فيلمها الجريء فجن جنونه .. تفاصيل ليلة طلاق الجميلة سهير رمزي. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وصفت الفنانة المصرية سهير رمزي نفسها بأنها سيئة الحظ في الزواج خلال رحلتها التي ارتبطت فيها بعدد كبير من الأزواج.

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وتعتبر الفنانة سهير رمزي ، واحدة من أجمل نجمات جيلها ، وأكثرهن جرأة، وإثارة للجدل، سواء فيما يتعلق بأعمالها الفنية أو حياتها الشخصية، إذ تعددت زيجاتها فتعدت العشر زيجات.

وبررت الأمر في حوار لها قائلة: "كنت بقضى فترة العِدة بالعافية، وأتزوج في نفس يوم انتهاءها، أنا اتحرمت من الأب والأخ والابن بحس الرجل مهم في حياتي وسند".

وذكرت الفنانة سهير رمزي في أحد حوراتها، أنها تزوجت 10 مرات، وطللقت نفسها 7 مرات بالتراضي مع ازواجها واستمرت الصداقة بينهم.

وكان اشهر زيجاتها من الوسط الفني زواجها بالموسيقار حلمي بكر والفنان فاروق الفيشاوي والفنان محمود قابيل، و تزوجت من خارج الوسط الفني من الأمير السعودي خالد بن سعود، ورجل الأعمال سيد متولي رئيس نادي المصري البورسعيدى، ورجل الأعمال الخليجي محمد الملا.

كما تحدثت عن سبب طلاقها من محمد الملا قائلة أن الطلاق وقع بعد مشاهدته العرض الاول لفيلم المذنبون. فقد كان شديد الغيرة وأصابه الجنون بعدما اتفرج الفيلم وحدث الطلاق مباشرة في نفس اليوم.45492575