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شاهد .. تفاصيل صادمة :ما سر طلب سهير المرشدي الطلاق من كرم مطاوع وهذه أبرز أعماله.. معلومات واسرار تكشف لأول مرة !

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/09 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

يحتفل جمهور الفنان الكبير كرم مطاوع بعيد ميلاده، الموافق امس 7 ديسمبر الجاري ،الفنان كرم مطاوع قدم العديد والعديد من الأنماط والشخصيات،في السينما والمسرح والتليفزيون 

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في هذا التقرير نعرض لكم أبرز المعلومات عن كرم مطاوع:

 - ولد كرم مطاوع في 7 ديسمبر عام 1933 بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.
- حصل على ليسانس الحقوق، ودرس بعدها بمعهد الفنون المسرحية وتخرج عام 1955.

 

 

- سافر إلى إيطاليا في بعثة تعليمية وتزوج هناك من فتاة إيطالية وأنجب منها ولدين، وحصل هناك على منحة دراسية بأكاديمية الفنون بروما.

 

 

- عاد إلى مصر وقدم أول أدواره المسرحية عام 1964، وحملت المسرحية اسم " الفرافير".

 

- كانت أول انطلاقة له في السينما عام 1966 في فيلم " سيد درويش"، وشاركته البطولة النجمة هند رستم، وبرع كرم مطاوع في تقديم شخصية فنان الشعب " سيد درويش"، ويعتبر هذا الفيلم علامة فارقة في حياته الفنية.

 


- قدم عام 1967 فيلم "إضراب الشحاتين" مع النجمة لبنى عبد العزيز ومن إخراج حسن الإمام.
- انقطع الفنان كرم مطاوع عن السينما بعدها عشرين عاما ليتفرغ للعمل بالمسرح.

 


- تزوج من الفنانة المصرية سهير المرشدي" عام 1971 وأنجب منها ابنته الفنانة " حنان مطاوع".

 

 

- عمل مدرسا بالمعهد الوطني للفنون الدرامية ببرج الكيفان بالجزائر في الفترة من 1970 وحتى 1975.

 


- آخر أعماله السينمائية فيلم " المنسي" عام 1993 مع الفنان عادل إمام والفنانة يسرا وتأليف الكاتب الكبير وحيد حامد.

 


- تفرغ بعد هذا الفيلم ليتولى مسئولية البيت الفني للمسرح.

 


- تزوج للمرة الثالثة من المذيعة المصرية " ماجدة عاصم" لمدة عامين، وتم الطلاق بينهم قبل وفاته بشهر واحد.

 

 

- طلبت سهير من كرم الطلاق عندما تزوج زوجته الثالثة ماجدة عاصم ولم تستطع تقبل ما فعله.

 

 

 

- وقالت سهير المرشدي في لقاء نادر لها، اشتبكت مع كرم مطاوع بسبب مسرحية "الحامي والحرامي" وعملتها رغم نصيحته لي بعدم الاشتراك فيها، وندمت على مشاركتي في المسرحية بعد ذلك: "قولت ياريتني كنت سمعت كلامه".

 

- توفي الفنان كرم مطاوع في 9 ديسمبر عام 1996، عن عمر يناهز ال63 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الكبد.48355995

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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