شاهد .. تفاصيل صادمة :ما سر طلب سهير المرشدي الطلاق من كرم مطاوع وهذه أبرز أعماله.. معلومات واسرار تكشف لأول مرة !

انت الان تتابع خبر تفاصيل صادمة :ما سر طلب سهير المرشدي الطلاق من كرم مطاوع وهذه أبرز أعماله.. معلومات واسرار تكشف لأول مرة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/09 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

يحتفل جمهور الفنان الكبير كرم مطاوع بعيد ميلاده، الموافق امس 7 ديسمبر الجاري ،الفنان كرم مطاوع قدم العديد والعديد من الأنماط والشخصيات،في السينما والمسرح والتليفزيون

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في هذا التقرير نعرض لكم أبرز المعلومات عن كرم مطاوع:

- ولد كرم مطاوع في 7 ديسمبر عام 1933 بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

- حصل على ليسانس الحقوق، ودرس بعدها بمعهد الفنون المسرحية وتخرج عام 1955.

- سافر إلى إيطاليا في بعثة تعليمية وتزوج هناك من فتاة إيطالية وأنجب منها ولدين، وحصل هناك على منحة دراسية بأكاديمية الفنون بروما.

- عاد إلى مصر وقدم أول أدواره المسرحية عام 1964، وحملت المسرحية اسم " الفرافير".

- كانت أول انطلاقة له في السينما عام 1966 في فيلم " سيد درويش"، وشاركته البطولة النجمة هند رستم، وبرع كرم مطاوع في تقديم شخصية فنان الشعب " سيد درويش"، ويعتبر هذا الفيلم علامة فارقة في حياته الفنية.



- قدم عام 1967 فيلم "إضراب الشحاتين" مع النجمة لبنى عبد العزيز ومن إخراج حسن الإمام.

- انقطع الفنان كرم مطاوع عن السينما بعدها عشرين عاما ليتفرغ للعمل بالمسرح.



- تزوج من الفنانة المصرية سهير المرشدي" عام 1971 وأنجب منها ابنته الفنانة " حنان مطاوع".

- عمل مدرسا بالمعهد الوطني للفنون الدرامية ببرج الكيفان بالجزائر في الفترة من 1970 وحتى 1975.



- آخر أعماله السينمائية فيلم " المنسي" عام 1993 مع الفنان عادل إمام والفنانة يسرا وتأليف الكاتب الكبير وحيد حامد.



- تفرغ بعد هذا الفيلم ليتولى مسئولية البيت الفني للمسرح.



- تزوج للمرة الثالثة من المذيعة المصرية " ماجدة عاصم" لمدة عامين، وتم الطلاق بينهم قبل وفاته بشهر واحد.

- طلبت سهير من كرم الطلاق عندما تزوج زوجته الثالثة ماجدة عاصم ولم تستطع تقبل ما فعله.

- وقالت سهير المرشدي في لقاء نادر لها، اشتبكت مع كرم مطاوع بسبب مسرحية "الحامي والحرامي" وعملتها رغم نصيحته لي بعدم الاشتراك فيها، وندمت على مشاركتي في المسرحية بعد ذلك: "قولت ياريتني كنت سمعت كلامه".

- توفي الفنان كرم مطاوع في 9 ديسمبر عام 1996، عن عمر يناهز ال63 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الكبد.48355995