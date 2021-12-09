شاهد .. هل تخيلتم كيف كان شكل الفنانة (هيفاء وهبي) قبل 30 عاماً؟ لن تصدقوا ما ستشاهدوه في هذا الفيديو!

انت الان تتابع خبر هل تخيلتم كيف كان شكل الفنانة (هيفاء وهبي) قبل 30 عاماً؟ لن تصدقوا ما ستشاهدوه في هذا الفيديو! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي تداول فيديو قديم للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قبل دخولها المجال الفني وعالم الشهرة.

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الفيديو الذي يعود تاريخه للعام 1992، ظهرت فيه هيفاء وهبي في حفل انتخاب ملكة لبنان للعام ذاته، وكانت تقف على مسرح المسابقة وتتوجه إلى الحاضرين بالقول: "ليكو، ما شتقتوا لجورجينا رزق تانية بلبنان؟".

ورغم مرور سنوات طويلة على المسابقة التي كانت قبل 30 سنة، إلا أن حسابات كثيرة على السوشيال ميديا، تهتم بأخبار المشاهير، وتقوم بإعادة نشر الفيديو بين الفينة والأخرى.

ورغم أن الفيديو أثار جدلاً كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الأغلبية اتفقوا على أن هيفاء كانت جميلة وازدادت جمالاً مع مرور السنوات.

يشار إلى أن هيفا ظهرت بعد ذلك في عدد من الإعلانات ثم في فيديو كليب أغنية "إرضى بالنصيب" للفنان جورج وسوف قبل أن تبدأ مسيرتها الخاصة.

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