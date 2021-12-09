شاهد .. إطلالة هزة الوسط الفني ؛؛ على خطى رانيا يوسف النجمة سيرين عبدالنور بصور نارية وملابس جريئة اشعلت موجة من الانتقادات !

انت الان تتابع خبر إطلالة هزة الوسط الفني ؛؛ على خطى رانيا يوسف النجمة سيرين عبدالنور بصور نارية وملابس جريئة اشعلت موجة من الانتقادات ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/09 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

في اطلالة جديدة وشكلت صدمة للوسط الفني وفقا لما تناقلته العديد من الوسائل الاعلامية في الوطن العربي.

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فقد خطفت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور أنظار المتابعين بإطلالتها الجديدة التي شاركت بها جمهورها من خلال صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام.

وجاءت الإطلالة شبيهة بإطلالة النجمة المصرية رانيا يوسف التي أثارت بها موجة جدل واسعة في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018.

ولم تترك سيرين أي تعليق على هذه الإطلالة التي كانت من تصميم طوني سوى قولها: “الفستان أسود والقلب أبيض”.

لكن جمهورها على مواقع التواصل استحضر مباشرة إطلالة الفنانة يوسف التي كانت تعرف باسم “إطلالة البطانة”.

وأطلت الفنانة سيرين عبد النور بتصميم أطلق عليه المتابعون وصف غير التقليدي، والذي جاء بقصة كب من المنطقة العلوية، وعند منطقة الخصر قماش باييت يتميز بلمعة ومن المنطقة السفلى من الشيفون المنقوش والمطرز.

وكانت قد كشفت النقاب على الأسلوب الخاص بها والذي اتبعته في اختيار إطلالتها الخاصة بمسلسل “دانتيل” من إخراج “المثنى صبح”، ومن سيناريو وحوار “سماء عبد الخالق، وإنجي قاسم” وبمشاركة سيرين عبر تأديتها شخصية “ميرنا”.

وقالت سيرين من خلال فيديو قامت بنشره الشركة المنتجة للعمل “إيغيل فيلمز” من خلال إنستغرام، وظهرت الفنانة في الفيديو وهي تتحدث بشكل عفوي عن إطلالتها الخاصة بالعمل قائلة:

” بدي خبركم شي… ما في داعي تروحوا عند مصففين الشعر بعد اليوم.. كل القصة فيكم تغسلوا شعركم.. وبعدها بتعملوا مثل تسريحة الجدلة ويصيروا Wavey”. ” “ويفي”

وأضافت عبد النور بالفيديو عن سر الإطلالة الشخصية “ميرنا” قائلة: ” بتعرفو شي يمكن عم كذب أنا شوي… بس جربوها يمكن تزبط”.55489469