شاهد .. إطلالة صادمة للفنانة نورا وشقيقتها النجمة بوسي.. التجاعيد شوهت ملامحهن الجميلة. اتفرج

انت الان تتابع خبر إطلالة صادمة للفنانة نورا وشقيقتها النجمة بوسي.. التجاعيد شوهت ملامحهن الجميلة. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت مي الشريف، ابنة الفنان الراحل نور الشريف، صورة تجمعها بعائلتها خلال احتفالهم بعيد ميلاد والدتها بوسي.

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وشاركت مي نور الشريف، الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلقت قائلة: نعد النعم، الحمد لله على الصحة والستر والعائلة والضهر.

وتابعت مي نور الشريف: كل عام وأنت منورة حياتنا وفوق راسي، أنا وسارة ومستحملاني أنا شخصيًا، كل عام وأنت زي ما تبحي يا مامي، ويعد ذلك هو أحدث ظهور للفنانة نورا وشقيقتها الفنانة بوسي.

في سياق مختلف، كانت الفنانة مي نور الشريف قد عبرت عن سعادتها، باستعانة لصورة والدها في مسلسل نسل الأغراب، بطولة الفنان أمير كرارة، والفنان أحمد السقا، والذي عرض في المارثون الرمضاني الماضي 2021.

وقالت مي نور الشريف حينها خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية بثينة توكل، في برنامج القاهرة اليوم: الهدف بتاعنا أنه دايمًا يكون له متواجد في رمضان، ولقينا فرصة حلوة إنه يكون متواجد من جديد طبعًا مع ناس محترمة زي أمير كرارة ومحمد سامي.

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