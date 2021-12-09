شاهد .. مفاجأة فنية غير متوقعة : هذه الفنانة المغمورة هي الزوجة الأخيرة لـ رشدي أباظة .. لن تصدق من تكون؟

انت الان تتابع خبر مفاجأة فنية غير متوقعة : هذه الفنانة المغمورة هي الزوجة الأخيرة لـ رشدي أباظة .. لن تصدق من تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عرف عن الفنان رشدي أباظة علاقاته الغرامية وزيجاته المتعددة، فقد تزوج 5 مرات، وكانت أولى زيجاته الفنانة تحية كاريوكا.

34352068

واستمر زواجهما لمدة ثلاث سنوات، ثم تزوج من الأمريكية "بربارا " وأنجبت ابنته الوحيدة "قسمت" وقد دام زواجهما لمدة أربع سنوات، وكانت الفنانة سامية جمال، هي الزوجة الثالثة له واستمر زواجهما حوالي 18 عامًا حتى انفصلا عام 1977، بعد زواج رشدي للمرة الرابعة من الفنانة اللبنانية "صباح".

أما آخر زيجات الفنان الراحل فكانت في عام 1979 قبل وفاته بعامين من السيدة "نبيلة أباظة" وهي الزيجة التي احاطتها الكثير من الغموض.

وما لا يعرفه الكثيرون أن زوجته الأخيرة هي ابنة عمه وأن الزواج تم بشكل تقليدي لتقوم برعايته مع تقدمه في العمر، وأنها سبق وجربت حظها في التمثيل، وشاركت في عدد قليل من الأعمال السينمائية منها فيلم (اقتلني من فضلك) عام 1965، وفيلم (ليل الرجال) عام 1976، ولم يكتب لها الشهرة والاستمرار فاعتزلت.

توفي رشدي أباظة في 27 يوليو عام 1980 عن عمر ناهز 53 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان الدماغ، حيث توفي أثناء تصويره أحد مشاهد فيلم "الأقوياء" أمام الفنان عزت العلايلي.34352068