شاهد .. اتفرج الفيديو .. حسين الجسمي يُفاجئ جمهوره بظهور مفزع استعاد وزنه الزائد مجدداً!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/09 الساعة 10:00 مساءً

أحيا الفنان الاماراتي حسين الجسمي حفلاً كبيراً بمناسبة اليوم الوطني الـ50 للإمارات على مسرح المجاز في الشارقة، وفاجأ الجميع بوزنه الزائد، والذي خسره قبل سنوات بعد خضوعه لعملية جراحية لإنقاص الوزن.

65258758

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تغيّر شكل الجسمي، واعتبر العديد منهم أن الوزن الزائد يلائم وجهه ويزيده وسامة وجمالاً وحضورا على المسرح، بينما حذره البعض الآخر من استعادة وزنه السابق الذي كان عليه قبل العملية الجراحية، طالبين منه الانتباه أكثر الى صحته.

65258758