شاهد .. اتفرج ظهور مفزع للغاية للفنانة الجميلة شيرين .. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعد التقدم بالعمر وغدر الزمان؟

انت الان تتابع خبر اتفرج ظهور مفزع للغاية للفنانة الجميلة شيرين .. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعد التقدم بالعمر وغدر الزمان؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهور غير متوقع ظهرت فيه الفنانة المصرية شيرين بعدما تقدمت بالعمر وأتت السنوات على جمالها ورونقها .

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وسبق أن أعربت الفنانة المصرية شيرين، عن حزنها الشديد لوفاة الفنانة سهير البابلي، وكشفت عن علاقتها الإنسانية بها بعيدا عن التمثيل، كما تطرقت إلى المسلسل التلفزيوني الذي جمع بينهما منذ سنوات طويلة، ولم يرَ النور حتى هذه اللحظة.

وقالت شيرين في تصريح لـ“فوشيا“: ”فقدنا هذا العام، الكثير من الفنانين الأعزاء على قلوبنا، وكان آخرهم الفنانة الرائعة سهير البابلي على المستوى الفني والإنساني، حيث كانت تتميز بالرقي في التعامل مع من حولها وبحب زميلاتها، والوسط الفني كله الذي يشهد بطيبة قلبها وبأخلاقها العالية، وتواضعها الشديد، وكان لي شرف التعاون معها فنيا من خلال مسلسل ”قانون سوكا“ وهو العمل الذي لم ير النور حتى الآن، حيث تم تصويره في عام 2013، وتم منعه من العرض“.

وأضافت: ”كنت أقوم في هذا العمل بدور شقيقتها وكانت أغلب مشاهدي معها، وكنت أجد منها معاملة طيبة ودعما وحبا شديدا، وكانت أشبه بالملاك، فهي فنانة رائعة وملتزمة ومخلصة لعملها ولا يمكن أن تعوض أبدا، بينما يشفع لغيابها عنا وعن جمهورها في الوطن العربي، ما قدمته من أعمال فنية مميزة ستظل باقية مدى العمر، ولن ينساها التاريخ أبدا“.

وعن أسباب توقف مسلسلها الأخير ”قانون سوكا“، والذي كان يحمل عنوان ”سوكا والبنات“، قالت شيرين: ”هذا العمل تم تصويره بعد أحداث ثورة يناير، وتطرق للعديد من المشكلات التي واجهت البلاد في تلك الفترة، وربما يكون هذا سببا من أسباب منعه، وربما أيضا لأسباب إنتاجية أو فنية أخرى، حيث ما زالت كواليس منعه غامضة إلى الآن، وأطالب بعرضه حاليا تكريما لاسمها، وأتمنى أن يحدث ذلك في القريب العاجل“.

وتطرقت شيرين لكواليس العمل مع سهير البابلي، قائلة: ”كانت فنانة هادئة، ومثالا يحتذى به في الالتزام وإتقان العمل، كما كانت تتمتع بخفة ظل عالية تجعل الجميع ينفجر من الضحك بإفيهاتها، وأتذكر أيضا كان لها شرط وهو أنها تأتي إلى التصوير بعد صلاة الظهر، حيث كانت تحرص على الالتزام بالفروض والعبادات ولا يشغلها أبدا العمل عن ذلك“.

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