شاهد .. بأطلالة صارخة... المهرة البحرينية تطل بفستان يكشف مفاتنها كاملة والجمهور يتجاوز حدود التغزل

انت الان تتابع خبر بأطلالة صارخة... المهرة البحرينية تطل بفستان يكشف مفاتنها كاملة والجمهور يتجاوز حدود التغزل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول مغردون صورة اغراء مثيرة للفنانة المهرة البحرينية، عبر منصة التدوين الأصغر "تويتر"، ظهرت فيها بفستان ضيق وشفاف يكشف تفاصيلها بوضوح.

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وأبدى المغردون اندهاشهم من جراءة وجمال وانوثة النجمة البحرينية، وأمطروها بكلمات الإعجاب والمديح والتغزل والتحرش المفضوح الخادش للحياء، مع قليل من الانتقادات.

واختارت المهرة لهذه الإطلالة، تسريحة شعر ناعمة وجذابة انسدلت خصلاتها على صدرها وظهرها، كما اعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز جمالها وأناقتها وانوثتها.

الصورة المتداولة نشرتها الفنانة المهرة في وقت سابق، عبر حسابها بمنصة إنستغرام وعلقت عليها قائلة: "أحيانا نحتاج لنبتعد لنعيش من جديد".

وتفاجئ متابعو الفنانة البحرينية، بإغلاقها خاصية التعليقات على الصورة التي شاركتهم بها، بعد وقت قصير من نشرها، إلا أن ذلك لم يوقفهم عن تداول هذه الصورة، والتعليق عليها.

ومن التعليقات الكثيرة كتب أحد المتابعين قائلاً: "تبارك الله أحسن الخالقين.. تهبلين "، وكتب معلق ثان: "صرتي أجمل من ياسمين صبري بكثير"، وعلق آخر: "صدرك بيجنن. وعيونك بتجنن العمر كله لك يا قمر".

يذكر أن صفحات متخصصة بأخبار نجوم ومشاهير الفن، تداولت في وقت سابق، مقطع فيديو للفنانة المهرة البحرينية، وهي تخضع لعمليات تجميل جديدة.

وبدت النجمة البحرينية، ملقية على السرير فيما فتاة متخصصة بعمليات التجميل، تباشر إجراء عملية رفع وشد خديها، وتعبئة دقنها وشد رقبتها .

وقالت المهرة البحرينية، في مقطع الفيديو المتداول، إن ما يجرى لها هو عمليات رفع وشد وتعبئة ، وتتم عن طريق الإبر وليس بعمليات جراحية.

محبو النجمة البحرينية، أكدوا في تعليقات لهم على مقطع الفيديو، أن ملامحها أجمل وانعم قبل العمليات . وخاطبوا خبيرة التجميل بالقول: "والله حرام خربتي جمالها قبل كانت ناعمة كانت يا رب ما يصيدها هوس أكثر وتتحسف ويتغير وجهها الطفولي".

“المهرة” المعروفة بإثارتها الجدل عبر بعض إطلالاتها الساخنة ومقاطع الرقص، نشرت قبل وقت قصير، فيديو عبر حسابها على موقع إنستغرام، عبرت من خلاله عن قدرتها المحافظة على نقودها، والتمكن من أن تصبح ثرية . حد قولها.

وتسببت تلك التصريحات، التي تطرقت فيها النجمة البحرينية، الى مصدر ثروتها وتقديم النصائح لمتابعيها لتحقيق الثراء، بهجوم واسع عليها من قبل عدد من ناشطي مواقع التواصل الإجتماعي .

وقالت الفنانة المهرة في تصريحاتها، بحسب مقطع الفيديو، إنها كانت تعيش حياتها وتصرف دون تفكير، لكن وجود ابنها “تميم” جعلها تفكر وتحاول الحفاظ على أموالها؛ إذ كانت تشتري العديد من الملابس والمجوهرات وتبدل سيارتها مرة كل 4 سنوات.

وأضافت، أنها بعد إنجاب طفلها جعلت والدتها تشرف عليها، وذلك بوضع كل ما تجنيه من أموال وما تملكه بالبنك، وتخصص لنفسها راتبا شهريا، تصرف منه ولا تتجاوزه إلا بموافقة والدتها.

وقوبل حديث المهرة بانتقادات لاذعة من قبل بعض متابعيها الذين هاجموها بقولهم إن الوقت غير مناسب لمحاولة استعراض مهاراتها وثرائها بطريقة غير مباشرة فيما يصارع العالم فيروس كورونا للبقاء.

وأشار آخرون بسخرية إلى مصدر ثروتها الحقيقي، وأنها ترجع لزوجها المنتج الكويتي عادل المسلم والذي تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة المتاجرة بالمخدرات، بحسب قولهم.

متابعون ردوا على سخرية أقرانهم، بهجوم عنيف، ووصفوهم بالفجور في استهداف الفنانة المهرة، خاصة فيما يتعلق بقضية زوجها، معبرين عن إعجابهم بوفائها لزوجها في حضوره وغيابه، وفي عسره ويسره.

وبدأت المهرة البحرينية، مشوارها الفني في عام 2013 بمسرحية عاشقة الجن، وحصلت على لقب أجمل عارضة أزياء في نفس العام، كما لقبت بـ «سفيرة الزي العربي» عام 2014. وهي خريجة جامعة البحرين تخصص إدارة أعمال.

وتزوجت النجمة البحرينية ، في فبراير عام 2016 من المنتج والفنان الكويتي عادل المسلم الذي يكبرها بنحو 21 عامًا وأقامت معه في الكويت.

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