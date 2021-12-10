شاهد .. رد فعل مفاجئ وغير متوقع لنجمة طيور الجنة جنى مقداد على أخبار خطوبتها.. والمفاجأة في عمرها الحقيقي؟!

انت الان تتابع خبر رد فعل مفاجئ وغير متوقع لنجمة طيور الجنة جنى مقداد على أخبار خطوبتها.. والمفاجأة في عمرها الحقيقي؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ضجة كبيرة أثارتها صورة لنجمة طيور الجنة جنى مقداد قيل أنها من حفل خطوبتها على شقيق زوجة الوليد مقداد نور غسان.

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تجاهلت نجمة طيور الجنة جنى مقداد الأخبار التي تحدثت عن خطوبتها بعد زفاف شقيقها الأكبر الوليد مقداد وواصلت نشر يومياتها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نجمة طيور الجنة ،​جنى مقداد​، إلى جانب شقيقها معتصم مقداد، حيث عُلق عليها "ما شاالله خطوبة جنى مقداد". الصورة أثارت حالة من الصدمة والجدل الواسع على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد كشف هوية حبيبها، حيث أكد العديد منهم أنه شقيق زوجة ​الوليد مقداد​ نور غسان.

الأخبار التي تم تداولها لم يتم تأكيدها، خاصة وأن جنى مقداد تبلغ من العمر 13 عاماً، وبذلك فإن والديها من المستحيل أن يتقبلوا فكرة إرتباطها قبل أن تبلغ سن الرشد كحد أدنى.

وانتشرت أخبار حول خطوبة جنى واعتزالها الفن بعد ظهورها إلى جانب والدتها السيدة مروة حماد بالحجاب، فيما لم تسلم عائلتها من الانتقاد بين المتابعين على مواقع التواصل لفرضهم الحجاب على طفلة بحسب تعبيرهم.

وأثارت الأخبار المنتشرة حول نجمة طيور الجنة جنى مقداد البلبة على مواقع التواصل الإجتماعي، فبعد تعرضها للمضايقات بسبب إطلالتها في زفاف شقيقها الوليد مقداد، تداولت اخبار عن خطوبتها.

وما زال اسم الطفلة ​ ​جنى مقداد نجمة قناة "طيور الجنة" يتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي منذ احتفالها بزواج شقيقها الوليد المقداد في الـ 20 من أغسطس/آب الماضي، وتعرضها لحملة تنمر عقب نشر إطلالتها على مواقع التواصل.

وأعاد الجمهور تداول صورة جنى وهي مرتدية الحجاب بعد عرس شقيقها الوليد، مشيرين إلى أنها اعتزلت وارتدت الحجاب نتيجة تعرضها للتنمر.

واتضح لاحقًا أن الصورة المتداولة لجنى بالحجاب ليس لإعلان ارتدائه، وإنما هي صورة أرادت مشاركتها مع جمهورها؛ إذ ظهرت بعدها في أكثر من مناسبة من دونه، كما ظهرت في حفل زفاف شقيقها بتسريحة شعر ومكياج، وتم مشاركتها على مواقع التواصل.27100780