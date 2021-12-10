شاهد .. [لذيذ بس متعب].. كيف أحرجت الفنانة سمية الألفي ..ليلى علوي.. في عزاء الفنان فاروق الفيشاوي؟تصريحات مثيرة

انت الان تتابع خبر [لذيذ بس متعب].. كيف أحرجت الفنانة سمية الألفي ..ليلى علوي.. في عزاء الفنان فاروق الفيشاوي؟تصريحات مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/10 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

عامين مروا على وفاة الفنان فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2019 بعد معاناة مع مرض السرطان عن عمر ناهز 67 عاما.

61512870



وارتبط الفنان فاروق الفيشاوي بالفنانة سمية الألفي في قصة حب فريدة من نوعها توجت بزواج استمر 16 عاما وعلى الرغم من انفصال الثنائي إلا أن علاقة سمية الألفي بفاروق الفيشاوي استمرت إلى أن وافته المنية.

وفي أول لقاء لها بعد وفاته مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، أدلت الفنانة سمية الألفي بالعديد من التصريحات التي أثارت الجدل وقتها، نسترجعها لك في السطور التالية:

الخيانة الجسدية ليست خيانة



صرحت الفنانة سمية الألفي إنها تعرضت للخيانة الجسدية أكثر من مرة من قبل الفنان الراحل ولكنها تغاضت عنها لأنها لا تعتبرها خيانة بالمعنى المعروف طالما لم تكن هناك خيانة في المشاعر والأحاسيس، مشيرة إلى أنها لم تحاول مرة الإمساك به أو مواجهته رغم علمها بخيانته.



لم أغضب من ليلى علوي

حكت سمية الألفي عن قصة الحب التي جمعت زوجها الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة ليلى علوي وهي القصة التي كانت تعرفها جيدا مشيرة إلى أنها لم تغضب من ليلى علوي ولم تغضب من أي امرأة أحبها فاروق الفيشاوي.

وقالت سمية الألفي أنها كانت على علم بقصة حب فاروق الفيشاوي وليلى علوي، مؤكدة على أنها لم تكره أي من النساء اللاتي وقعن في حبه، فالحب لا يمكن السيطرة عليه.



وأضافت سمية الألفي أنها خلال تصوير فيلم "الموظفون في الأرض" مع ليلى علوي، تحدثا سوياً عن علاقتها مع فاروق الفيشاوي في الكواليس، وقالت لها الأخيرة: " على فكرة أنا بعد ما عرفتك كويس وقربت منك، وقربت من فاروق وعرفته كويس يتعملك تمثال في ميدان التحرير، قولتلها ليه يا ليلى ده فاروق لذيذ، قالت لي اه هو لذيذ بس متعب وشقي قولتلها اه قالتلي انتي كنتي مستحملة ده ازاي".



وتابعت سمية الألفي حديثها أنها عند رؤيتها لليلى علوي في عزاء فاروق الفيشاوي، بشكل تلقائي قالت لها: " حبيبنا راح وبكينا"، مشيرة إلى أنها لا تعرف كيف قالت لها هذه الجملة الغريبة، ولكنها خرجت منها بشكل عفوي.

من جهة أخرى، لم تتمالك سمية الألفي نفسها وبكت أكثر من مرة عند حديثها عن الراحل فاروق الفيشاوي، مشيرة إلى أنها تعيش في منزله الآن وتفتقده بشدة واصفة وضعها بقولها: "أنا تايهه من غير فاروق".



فاروق في الطلاق أحسن من الجواز

أعربت سمية الألفي عن ندمها على الإنفصال عن فاروق الفيشاوي واعترفت بأنها ظلت تشعر بالغيرة عليه حتى بعد انفصالهما بسنوات.



وأشارت سمية إلى أن مفتاح قلبها سيظل مع فاروق الفيشاوي حتى بعد رحيله وعن مشاعرها التي احتفظت بها تجاهه حتى بعد انفصالهما قالت سمية الالفي "فاروق في الطلاق أحلى كتير من الجواز".61512870