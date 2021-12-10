شاهد .. صدمة فنية مدوية : تزوج عرفياً من مطربة شهيرة وبعد الزواج اكتشف صدمة العمر.. الحكاية الكاملة للموسيقار حلمي بكر!

انت الان تتابع خبر صدمة فنية مدوية : تزوج عرفياً من مطربة شهيرة وبعد الزواج اكتشف صدمة العمر.. الحكاية الكاملة للموسيقار حلمي بكر! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/10 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

فاجئ الموسيقار حلمي بكرالجمهور بإعلانه أنه تزوج من علية زواجًا عرفيًا إلا أنه صُدم بعد ذلك بأنها كانت على ذمة رجل آخر وهو الأمر الذي اكتشفه بعد زواجه منها بمدة.

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وتحدث “حلمي” في لقاء تلفزيوني سابق عن الزواج الثالث له والذي كان من الفنانة التونسية “علية”.

وقال “حلمي”: “في يوم من الأيام لقيت مطربة بتغني في كباريه وحد بيعاكسها بسمع الصوت اتجننت، مع ان لما كانت توصل أم كلثوم لتونس كانت تقولهم هاتولي البنت دي تغني فكانت تقعد عند رجل أم كلثوم وتغني وأم كلثوم تقولها الله”.



وأضاف: “البنت دي كانت علية التونسية .. المهم كان فيه واحد بيعاكسها وكان كابتن كورة في نادي الزمالك بيقف جون بيطاردها فجريت عليا وقالتلي أستاذ الله يخليك شوف الأخ ده عايز ايه ؟، قلتلها بتغني هنا ليه ؟.. قالتلي “طب فين أغني؟”.



وفيما يتعلق ببدء تعاونهما الفني معًا، أضاف: “قلتلها تعالي وعملتلها أغنية يا حبايب مصر وعملتلها على اللي جرى وعملتلها مجموعة أغاني غيرهم وبقت علية ونجحت واتجوزنا”.

وأكد حلمي بكر أنه اكتشف بعد زواجه منها أنها متزوجة من رجل آخر قائلاً: “في يوم من الايام الباب خبط وأنا قاعد بلحن فتحت الباب لقيت واحد طويل مارد قالي أنا زوج علية ورحت قافل الباب وجريت”.



وتابع حديثه: “رحتلها قلتلها تعالي ده فيه واحد على الباب بيقول انه زوجك قالتلي سي مختار.. وراحت فاتحة الباب وقعدت تبوس فيه وقعدت تعرفنا على بعض قالتله سي مختار ده حلمي زوجي، بعدين قالتي حلمي ده زوجي سي مختار”.



وفيما يتعلق بلحظات انفصاله عنها أكد أنها هددتها بالانتحار في حال ابتعاده عنها إلا أنه أصر على الانفصال عنها بعد معرفة بطبيعة الوضع وزواجها من آخر.

واستكمل: “دخلت أوضتي وقلتلها يا يمشي يا انا أمشي انما لن أستمر.. راحت ماسكة موس وقاطعة ايدها.. ومرة وراحت فاتحة الغاز إلى أن استطعت ان أبعد بعيد وانفصلنا”34056261