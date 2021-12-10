شاهد .. ترف فاحش واناقة خيالية شاهدوا فخامة منزل مصطفى فهمي .. شيء لا يصدق! (اللهم لا حسد!)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/10 الساعة 04:30 صباحاً | (مايا)

تصدر الفنان مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى محركات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن قام الفنان بالانفصال عن زوجته بطريقة أشعلت الخلافات بينهما.

وفي هذا السياق ننشر لكم صوراً من داخل فيلا مصطفى فهمي، والتي اقتحمتها طليقته قبل ايام.وتم تداول فيديو نشر من داخل الفيلا حيث تم عقد قران ابنته فيها قبل عامين.24688388

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