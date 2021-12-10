شاهد .. على غرار رهف القنون.. النجمة السعودية (مودل آش) تستعرض مفاتن جسدها ومؤخرتها بالأحمر المُثيرة بطريقة خادشة وكارثية !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر على غرار رهف القنون.. النجمة السعودية (مودل آش) تستعرض مفاتن جسدها ومؤخرتها بالأحمر المُثيرة بطريقة خادشة وكارثية !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​مودل آش​ صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت بفستان أحمر.

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لكن ما أثار الجدل هي الوضعية التي أخذتها لإلتقاط الصورة، إذ إستعرضت مؤخرتها وهي جالسة، حتى أنها منعت المتابعين من التعليق على الصورة.

الجدير بالذكر، أن آش كانت قد ردت على أحد متابعيها بعد أن إستفسرت الأخيرة عن خضوعها لعملية تكبير للصدر، بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي حيث كانت قد سألتها فتاة: "كان صدرك صغير الحين كأنك أم عيال وترضع"، لتردّ عليها: "كل هذا غيرة، من جمالي وبروز مناطق الأنوثة بجسمي وبشكل طبيعي من دون عمليات، تموتين غيرة صح؟".

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