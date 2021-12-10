شاهد .. ماهي قصة الطالب الذي تزوج السندريلا سعاد حسني 6 أشهر فقط وحرمها من اعز ماتملك.. لن تصدق من يكون والمفاجأة في هوية والدته الحقيقية؟التفاصيل

انت الان تتابع خبر ماهي قصة الطالب الذي تزوج السندريلا سعاد حسني 6 أشهر فقط وحرمها من اعز ماتملك.. لن تصدق من يكون والمفاجأة في هوية والدته الحقيقية؟التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/10 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

ليلى أنجبت من فطين ابنها زكي فطين عبدالوهاب، والذي رآه الجمهور وشاهده مؤخرًا من خلال عدد من الأعمال ومن بينها «تفاحة آدم»، كما أنه عمل كمساعد مخرج ومدير تصوير.

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زكي فطين عبدالوهاب تزوج في بداية حياته من الفنانة سعاد حسني، رغم أن والدته عارضت هذا الزواج لأن سعاد كانت تكبره بـ20 عامًا، ولكنه ارتبط بها لمدة 6 شهور ثم طلقها.

كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، عن تفاصيل زواجه وانفصاله عن الفنانة الراحلة سعاد حسني.



قال عبد الوهاب، خلال لقائه في حلقة برنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، عبر شاشة MBC مصر، إنه أحس بانجذاب شديد تجاه سعاد حسني، حينما كان يتدرب على الإخراج في فيلم "أهل القمة"، مع المخرج الراحل علي بدرخان.



أضاف، أن حسني بادلته نفس الشعور، وتطور الأمر بينهما حتى انتهى بالزواج، على الرغم من أنه كان حينها طالبًا بالمعهد العالي للسينما، مشيرًا إلى أن والدته الفنانة الراحلة ليلى مراد، لم تكن معارضة لهذه الزيجة، وإنما كانت غير مرحبة بها، وذلك لعدم التكافؤ بينهما.

أشار إلى أنه انفصل عن سعاد حسني، بعد 6 أشهر من زواجهما، مبررًا ما حدث بأن العلاقة لم تكن متكافئة في الأساس، لأنها نجمة في أوج مجدها، بينما هو مجرد طالب يبدأ مشواره الفني، مؤكدًا على أن صداقتهما استمرت بعد الانفصال.



وتابع: أنا مؤمن بالله وفي اللحظات العادية انفعل لبعض الأمور الحياتية ولكن في مثل هذه المعاناة والأمور الصعبة أكون ثابتاً وهو ما تعلمته من والدي فهو أيضا كان يعاني من مرض القلب ولكنه يتعامل ببساطة وقبول للأمر الواقع".



وقال زكي فطين عبد الوهاب، إنه في صغره أحب والدته الفنانة ليلى مراد، من أفلامها السينمائية وكان يظنها قوية وجذابة، ولم يتقبل فكرة ضعفها في أيامها الأخيرة، ولم يعترف بالتقصير تجاهها إلا بعد دخولها المستشفى، وحدث بينهما حوار في الإنعاش.

وأضاف زكي فطين، خلال استضافته ببرنامج “اعترافات ليلية”، المذاع على فضائية “العاصمة الجديدة”، أنه تزوج الفنانة سعاد حسني عندما كان عمره 25 عاما، وكان عمرها 40 عاما،

ولم تستطع سعاد حسني التخلص من حلم “السندريلا”، وهذا ما تسبب لها بفترات عديدة من الاكتئاب، واعترف أنه لم يقصر أبدا بحقها بل كان متعاطفا معها بشدة”.



واستكمل فطين حديثه عن المخرج علي بدرخان، والذي كان زوج سعاد حسني قبل أن يتزوجها، قائلا أنه أحب بدرخان على المستوى الشخصي وأن بدايته في التدريب السينمائي كانت معه.



وتابع “ذهبت إليه بعدما انفصلت عنها لأنني شعرت دائما بأنها لا تزال تحبه، وكنت أشعر بالذنب وأنني كنت حائلا بين قصة حبهما، واعتقد أنها أحبته أكثر مني”.

وعبر عن أمنيته بأن يكون أب، ولو كنت أب كنت سأعتذر لابني عن الخوف الزائد، لأني تألمت منه مع أمي في الصغر، بسبب العاطفة والحماية الزائدة، والتي تصنع شخصية لديها مشكلات مع احتكاكها بالواقع.22392546